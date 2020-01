Fiica unui dinamovist, atac dur dupa moartea Cristinei Țopescu: „O cretinoida patentata și o mare zoaie umana”

Mihaela Nunweiller, fiica fostului mare dinamovist Lică Nunweiller era o prietenă apropiată a Cristinei Țopescu. Ea s-a arătat profund dezamăgită de întreagă poveste și mai ales de familia vedetei. Printr-o postare pe Facebook aceast i-a criticat aspru pe cei care au părăsit-o pe jurnalistă.

„Am lăsat-o singură. Cu toții. Și eu am lăsat-o singură de sărbători. Și nu o să mi-o iert niciodată! Dar niciodată!Și nu o să îi iert nici pe cei din familia ei, se știu ei, sunt cei care n-aveau nevoie de ea și care o sunau doar o dată pe an. Și să ne fie rușine tututor celor care au cunoscut-o și au lăsat-o să moară ca un câine părăsit. Tocmai pe ea, care n-a părăsit niciodată nici măcar un câine.Îmi vine să-mi smulg părul din cap de durere și de furie și de dispreț…”, a scris Mihaela, dar la scurt timp a șters postarea.

Tot Mihaela Nunweiller este cea care a vorbit și despre cum era Cristina în ultimele luni de viață și a desfințat declarația Mariei Pop, medicul jurnalistei, care a suținut că suferea de depresie.

„Cristina nu avea depresie! Să fie clar! Da, mia spus că a suferit de depresie după moartea tatălui ei, dar era bine și se vedea asta, chiar era bine. Am povestit 8 h neîntrerupt, am râs, era veselă, avea și tristețile firești unui om cu suflet atât de frumos și sensibil, nu avea depresie și nici semnele unei depresii! Lua tratament pt depresie, cum a spus individa aia de monica pop, dar era un tratament ușor, chiar am vb despre asta și i am spus că așa am reușit și eu să trec peste plecarea mamei mele, ajutată de medicamente, dar în doză f mică. Și ea mi a spus că este bine. Și se vedea și simțea că este bine! Avea tristeți că noi toți, avea tristeți legate de fam ei, de neputință ei de a ajută toți cainutii, îi laudă pe prietenii ei și era bine. Chiar era bine și volubilă și energică. La 4 dim, când am condus o la mășînă, mi a arătat portbagajul ei plin de mezeluri de la angst, mâncarea pt căței și am stat și acolo în stradă să mi povestească cum stă să desfacă plasticul și pieliță de pe mezeluri și că trebuie să aibă grijă că să nu i se înece cainutii și că pielea de pe mâini i s a înăsprit de la sarea din mezeluri și chiar m a mângâiat că să mi arate. Am stat minute bune îmbrățișate și fericite că aveam un vis de împlinit, l a văzut pe portar, i a mulțumit pt locul de parcare și a început să facă manevre să iasă din parcare. A lăsat geamul jos și am mai stat 5 min să vb, ea în mașină și eu lângă. I am spus să ma sune când ajunge acasă. Mi a scris wapp. Era fericită, se simțea și din mesaj. Era bine, Criss era bine și aveam planuri împreună, ne mutăm să ne trăim bătrânețea in frumos și pace și departe de tot uratul care ne înconjoară aici! Așa că, dr aia care s a trezit spunând despre criss că avea depresie și că lua pastile și mai da și altceva de înțeles, este doar o cretinoida patentată și o mare zoaie umană”, a anunțat fiica lui Lică Nunweiller, conform PROSPORT

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.