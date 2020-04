"Fiicele Doctorului March": Un fan a descoperit un PET si un termos uitate pe fundalul unei scene din film

O sticlă de plastic şi un termos au fost uitate de echipa filmului "Fiicele Doctorului March/ Little Women" (2019), regizat de Greta Gerwig, şi apar într-unul dintre cadre, imaginile devenind virale pe reţelele de socializare. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În cadru pot fi distinse o sticlă din plastic cu apă şi un termos. Intriga filmului, lansat în 2019, are loc în secolul al XIX-lea. Madelyn Rancourt, admiratoare a filmului şi cea care a făcut descoperirea, a publicat un videoclip pe reţeaua Tik Tok. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În spatele lui Timothée Chalamet, unul dintre actorii principali, pot fi văzute clar cele două sticle. "A mai remarcat cineva asta?", a scris ea. Cea care se defineşte drept un "super fan" al filmului precizează că l-a văzut de şapte ori la cinema înainte de a descoperi termosul şi sticla. Videoclipul ei a devenit rapid viral iar pe Twitter spectatorii au redistribuit imagini. Şi în serialul "Game of Thrones", un PET a putut fi observat în episodul final. Într-una dintre cele mai importante secvenţe ale ultimului episod, lângă piciorul lui Sir Samwell Tarly poate fi văzut un recipient din plastic. Anterior, HBO a fost ţinta glumelor odată cu paharul de cafea uitat pe masa lui Jon Snow. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.