Fiicele lui Corneliu Vadim Tudor, ruinate de Ana Birchall: “Doamna ministru ne-a luat tot”

Fiicele lui Corneliu Vadim Tudor nu au ramas cu nimic din averea acumulata de politician. Dupa ce ministrul Ana Birchall si-a recuperat suma pe care “Tribunul” i-o datora in urma unui proces si dupa ce au platit mai multe datorii, mostenitoarele lui Vadim sunt complet ruinate.

Cu ani in urma, Corneliu Vadim Tudor a facut o serie de afirmatii considerate jignitoare de magistrati, la adresa Anei Birchall. Acesta l-a dat in judecata si a castigat despagubiri in valoare de 45.000 de euro, insa politicianul a murit inainte de a le achita.

Ana Birchall a demonstrat in fata magistratilor ca fiicele lui C.V. Tudor au vandut lucrurile ramase ca mostenire fara a face succesiunea, ceea a insemnat si preluarea datoriilor tatalui lor. Actualul ministru delegat pentru afaceri europene a atacat in judecata demersurile de vanzare si licitatiile pornite de mostenitoarele fondatorului partidului Romania Mare. Aceasta chiar a cerut un test de paternitate pentru Eugenia Vadim.

”Doamna ministru ne-a luat tot, prin executarile silite a obtinut cei 45.000 de euro, astfel ca in restul dosarelor de executare deschise in instanta, s-a constatat ca actiunile au ramas fara obiect, din moment ce si-a recuperat banii din vanzarea obiectelor de valoare pe care le-a detinut tatal meu”, a povestit Lidia Vadim pentru cancan.ro.

Fiicele lui Vadim au ramas fara banii obtinuti din licitatiile obiectelor de arta

Fiicele lui Vadim Tudor au ramas astfel fara banii obtinuti din licitatiile de arta, dupa ce au achitat si niste datorii.

Din punct de vedere legal, demersul Anei Birchall este cat se poate de justificat. Din punct de vedere uman insa, multi au judecat-o pentru ca s-a luptat cu fiicele lui Vadim pentru 45.000, o suma insignifianta tinand cont de averea fabuloasa a ministrului.

Potrivit declaratiei de avere din 2016, Ana Birchall detine 3 terenuri in judetul Suceava. De asemenea noul ministru detine doua proprietati in Bucuresti, una in Doina Arini, judetul Suceava, o casa in New Haven, Connecticut, SUA, si o proprietar in orasul New York.

De asemenea, Birchall are bijuterii in valoare de 46.000 euro, un lingou de aur si un autoturism Volvo XC90. Ea detine conturi in lei si euro la mai multe banci, dar si investitii financiare in strainatate estimate 23 milioane de euro.

