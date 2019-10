FILMARE CUTREMURATOARE. Cuscrul lui Dinca recunoaste: Fetele le-a luat ginerele meu, le-a expediat imediat!

Evghenia Kironaki (foto), reporterul Antenei 3, care a realizat o filmare cu camera ascunsa cu cuscrul lui Dinca, a prezentat aseara la Antena 3 noi fragmente. Parerea reporteritei este ca acesta vorbeste despre Luiza si Alexandra care au sunt duse in Italia. In filmarea sa, cuscrul lui Dinca vorbeste inclusiv despre soarta celor doua fete. Dar Evghenia Kironaki nu vrea sa dea acele fragmente pentru a nu da sperante desarte celor doua familii. Mai ales ca limbajul este ingrozitor.

Evghenia Kironaki: „Eu l-am intrebat la care fete se refera si el a spus „astea ultimele”.

Evghenia Kironaki:”Ce era in capul lui legat de „ultimele” nu se stie. Nu cred ca e cazul sa…”

„E foarte sensibila treaba. Se uita poate parintii acestor fete la noi – n-am putut sa dau, dar exista niste bucati in care se refera la ele, dar omul este atat de nenorocit incat vorbeste in limbajul lui inclusiv despre ele”, a spus Evghenia Kironaki aseara la Antena 3.

Iata fragmentul prezentat:

„CUSCRUL LUI DINCA: Esti facuta bine, hai sa-ti dau un inel. De unde esti tu?

REPORTER SUB ACOPERIRE: Din Bucuresti.

CUSCRUL LUI DINCA: Eu sunt cu ala implicat…

REPORTER SUB ACOPERIRE: Cu cine?

CUSCRUL LUI DINCA: Cu Dinca. Baiatul lui cel mare o tine pe fata mea. Am trei fete in Italia.

REPORTER SUB ACOPERIRE: Am inteles, dar cum sunteti implicat cu asta?

CUSCRUL LUI DINCA: Taci! Trei controale am avut. Au venit la mine, la 11.00 noaptea.

REPORTER SUB ACOPERIRE: Cand?

CUSCRUL LUI DINCA: Acum o saptamana si jumatate, doua, cat o fi. Au zis ca sunt fetele moarte si le-a adus ginerele meu la mine in curte. Fetele le-a luat ginerele meu, le-a expediat imediat… Il aresteaza si pe el. Taci din gura. M-oi spune, nu m-oi spune, dar il aresteaza si pe el.

REPORTER SUB ACOPERIRE: De ce credeti ca-l aresteaza?

CUSCRUL LUI DINCA: A luat fetele si le-a dus in Italia, la produs. La produs le-a dus acolo, ca acolo…

REPORTER SUB ACOPERIRE: Fata dvs. stia ca el duce fetele la produs?

CUSCRUL LUI DINCA: Nu vezi ca e prost? I-a pus cutitul la gat s-o taie la gat…

REPORTER SUB ACOPERIRE: S-o taie pe fata dvs.?

CUSCRUL LUI DINCA: A vrut s-o taie. A vrut sa ma aresteze si pe mine. Pai, eu am colonei in Politie si la Bucuresti. Si la Craiova… Mi-a rupt si mie doua coaste. Uite, costele rupte de nenorocitul.

REPORTER SUB ACOPERIRE: El, Dinca v-a rupt coastele? De ce?

CUSCRUL LUI DINCA: Ginerele meu, in ziua de Sfantul Ilie, cand e Sfantul Ilie…

REPORTER SUB ACOPERIRE: Dar de ce?

CUSCRUL LUI DINCA: Puteam sa-l bag in puscarie: „Ma, Danute, tata, eu ma duc la politie.” (…)

CUSCRUL LUI DINCA: Pai, cum esti tu de bine facuta, daca te duci in Vicenza, iti da bani.”, am putut auzi aseara la Antena 3.

