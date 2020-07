Filmarile la serialul Stapanul Inelelor vor putea fi reluate in Noua Zeelanda

Filmările la serialul "Stăpânul Inelelor", adaptare pentru televiziune după saga lui J.R.R. Tolkien, vor fi reluate în Noua Zeelandă, după ce Ministerul Afacerilor Externe, Inovării şi Muncii a acordat excepţii frontaliere unor echipe de filmare, în ciuda pandemiei de coronavirus, anunţă site-ul Deadline, potrivit news.ro.

Această autorizare, de care a beneficiat deja cineastul James Cameron pentru următorul "Avatar" şi Jane Campion pentru "The Power of the Dog", vor profita alte cinci proiecte: "Stăpânul Inelelor", dar şi trei producţii ale Netflix: "Cowboy Bepop", "Sweet Tooth" şi "Power Rangers Beast Morphers". De asemenea, regizorul Peter Farrelly va putea lucra aici la "Greatest Beer Run Ever" cu Viggo Mortensen.

Prima parte a filmărilor la serialul "Stăpânul Inelelor" a început la Auckland. În timp ce Amazon era pe punctul de a finaliza primele două episoade ale proiectului său, producţia a fost întreruptă la mijlocul lui martie, din cauza Covid-19.

Amazon a anunţat în noiembrie 2011 că a achiziţionat drepturile de televiziune pentru "Stăpânul Inelelor", saga fantastică a lui J.R.R. Tolkien, cu intenţia de a face un serial cu mai multe sezoane.

Viitorul serial va urmări evenimentele care s-au petrecut înaintea celor din primul roman al lui J.R.R. Tolkien, "The Fellowship Of The Ring."

În timp ce filmul original se axează pe războiul pentru distrugerea inelului, în serial această poveste nu va fi inclusă.

Acţiunea plasată în Pământul de Mijloc va aduce în prim plan mai multe personaje emblematice ale trilogiei.

Adaptarea cinematografică de Peter Jackson ale celor trei romane, cu Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler şi Orlando Bloom, a generat aproape trei miliarde de dolari la nivel mondial şi a câştigat 17 premii Oscar.