Filmarile la show-ul ‹‹Ferma›› s-au incheiat, iar surse din Pro TV au dezvaluit cine ar fi castigatorul. Duelul final s-a dat intre el si Morosanu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unor surse din Pro TV s-a aflat cine a castigat marele premiu de 50000 de euro de la ‹‹Ferma››. Reality-show-ul "Ferma", difuzat de Pro TV, a inceput in urma cu aproximativ trei luni, cu 18 concurenti, unii cu notorietate, altii mai putin cunoscuti. Cancan.ro a aflat, in exclusvitate, ca filmarile celui mai controversat concurs de la ora actuala s-au incheiat, iar surse din Pro TV au detonat "bomba" cu privire la castigator. Dupa multe episoade in care concurentii s-au certat, s-au impacat, au legat prietenii, au flirtat sau chiar s-au combinat, a venit si momentul mult asteptat - incheierea filmarilor. Nimeni nu s-ar gandi vreodata ca acest concurent ar putea pune mana p ...