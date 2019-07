Filmarile pentru primul episod din prequel-ul 'Game of Thrones' au fost finalizate

Filmările pentru primul episod din ce ar putea fi un serial prequel al „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” au fost finalizate în Belfast (Irlanda de Nord), iar directorul de programe al HBO s-a arătat încântat de ce a văzut, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Conducerea HBO va evalua episodul şi va decide dacă reţeaua va realiza un sezon întreg. Casey Bloys, directorul de programe al reţelei deţinute de AT&T, a spus: „Arată chiar bine. Distribuţia a fost minunată”.

Serialul „Game of Thrones” s-a încheiat, după al optulea sezon, în mai 2019.

Ultimul sezon a primit critici împărţite, iar aproximativ 1,7 milioane de persoane au semnat o petiţie prin care cereau refacerea lui.

Bloys a dat asigurări că modul de abordare a prequelului de către companie nu a fost influenţat de controversă.

Petiţia a arătat „mult entuziasm şi pasiune pentru show”, a spus Bloys, dar „nu a fost ceva la care să ne gândim serios”.

Acţiunea prequel-ului, care încă nu a primit un nume, are loc cu 8.000 de ani înainte de cea din „Game of Thrones”. El a fost creat de scenarista britanică Jame Goldman împreună cu scriitorul George R.R. Martin a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” stă la baza serialului GOT.

Din distribuţie face parte australianca Naomi Watts.

„Game of Thrones” a primit 32 de nominalizări pentru premiile Primetime Emmy care vor fi acordate pe 21 septembrie.