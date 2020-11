Filme nonconformiste si videoclipuri muzicale animate, in trei dintre cele mai populare sectiuni ale Animest

Trei dintre cele mai populare secţiuni din programul Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest revin într-o nouă versiune, potrivit news.ro.

Trippy, Creepy şi Animusic Night vor surprinde publicul cu filme nonconformiste cu efecte-surpriză. Programul evenimentelor difuzate online, prin intermediul platformei de streaming a festivalului, şi biletele de acces la cinematograful virtual, sunt disponibile pe www.animest.ro.

Cele mai spectaculoase videoclipuri muzicale animate se vor întrece şi în acest an pentru premiul ediţiei la Animusic Night - joi, pe 12 noiembrie, de la miezul nopţii. Competiţia reuneşte 33 de filme noi şi este însoţită de o proiecţie-surpriză proiectată în premieră in festivalurile internaţionale: producţia Netflix "Sound and Fury" - proiectul muzicianului Sturgil Simpson.

Colecţia de videoclipuri animate va transforma experienţa de vizionare într-o adevărată petrecere privată, de la care nu vor lipsi cei trei juraţi ai ediţiei. Printre artiştii invitaţi să-şi voteze favoriţii se numără, la această ediţie, ilustratorul Vali Petridean. Unul dintre cei mai versatili creatori români, Vali jonglează ludic-profesionist cu ilustraţia (poster, personaj, cover, editorial), cu fotografia de studio, şi, de curând, cu muzica.

Cele mai recente cărţi ilustrate de el sunt volumele de versuri scrise de poeţii contemporani Carmen Tiderle şi Iv Cel Naiv. Alături de el, din juriul ediţiei va face parte artista şi producătoarea Ana Coman.

Ei vor desemna câştigătorul împreună cu muzicianul şi artistul multidisciplinar Adrian Cârciova, cunoscut în lumea

artei vizuale, dar şi a muzicii. Biletele sunt disponibile pe: https://online.animest.ro/screeners/373

Iubitorii de horror-uri originale vor acea parte de o surpriză vineri, pe 13 noiembrie, începând cu miezul nopţii. Pentru a 12-a ediţie consecutiv, Creepy Animation Night îi provoacă pe cinefili la o întâlnire înspăimântătoare cu cele mai bizare creaturi animate, în cele mai noi scurtmetraje ale genului, într-o proiecţie online. Biletele la experienţa creepy de până acum pot fi achiziţionate în avans de pe: https://online.animest.ro/screeners/371

Nelipsit de la întâlnirile cu fanii Trippy Animation Night, curatorul Michael Helmerhorst, gazda evenimentului, va prezenta şi la această ediţie poveştile psihedelice şi avangardiste construite în jurul unor personaje şi lucruri cu mişcări ciudate, ritmuri stranii şi dinamism ieşit din tipare. Un amestec straniu de fragmente care i-au atras atenţia artistului olandez şi o colecţie de bijuterii hipnotizante redescoperite în arhivele secrete din Amsterdam vor oferi spectatorilor care nu se feresc să iasă din zona de confort 105 minute de nebunie garantată - sâmbătă noaptea, pe 14 noiembrie, începând cu miezul nopţii. Biletele pot fi achiziţionate în avans de pe https://online.animest.ro/screeners/376.