Filmele din acest weekend de la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret Jean Constantin

Primăria Municipiului Constanța prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” vă invită în acest weekend la film, în sala mare a Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.Pelicula „Colectiv” revine în sala de cinema în această seară, de la ora 18:00. Filmul regizat de Alexander Nanau urmărește cu egal interes autorități și jurnaliști, într-o interacțiune permanentă de căutare și expunere a adevărului. Spectatorii vor avea acces în locurile cheie de după evenimentul tragic din clubul Colectiv: redacții de ziare, cabinete de miniștri, coridoare de instituții, săli de ședințe. Producția dezvăluie fără compromisuri o întreagă rețea a corupției, minciunii și manipulării, urmărind jurnaliști, avertizori de integritate (whistleblowers), pacienți și familiile lor, dar și oficiali din guvern și reprezentanți ai statului, este precizat într-un comunicat de presă al Primăriei Municipiului Constanța.De la ora 20:00, aveți ocazia să vă reîntâniți cu Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford și Colin Woodell în „Chemarea străbunilor”, o producție care îmbină live-action-ul cu animația. Buck este un câine iubitor, a cărui viață domestică este dată peste cap atunci când este îndepărtat din casa sa din California și ajunge în sălbăticia din Alaska, în timpul goanei după aur din anii 1890. Aici are parte de o aventură spectaculoasă, găsindu-și în cele din urmă adevăratul loc în lume și devenind propriul său stăpân.Pelicula de animație care combină fantezia urbană cu poveștile clasice inspirate din mitologie, „Tot înainte” va putea fi vizionată sâmbătă, 07 martie, de la orele 12:00 și 15:00 și duminică, 08 martie, de la ora 12:00. Filmul regizat de Dan Scalon este povestea a doi frați elfi care pornesc într-o călătorie cu scopul de a afla dacă magia mai este prezentă în lume. Ian, un elf al cărui tată a murit înainte ca el să se nască, tânjește să fie încrezător și puternic și trăiește cu impresia că ar fi avut ambele calități dacă ar fi crescut alături de tatăl său. Frate său mai mare, Barley, e o sursă constantă de probleme pentru Ian. Când mama le oferă băieților un dar lăsat moștenire de tatăl defunct, frații pornesc într-o aventură memorabilă cu scopul de a-și readuce tatăl la viață. În distribuție: Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus, Mel Rodriguez.Sâmbătă, 07 martie, de la ora 15:00, este programată comedia de acțiune live-acțion „Sonic the Hedgehog”, regizată de Jeff Fowler. Sonic face echipă cu noul său prieten, Tom Wachowski pentru a-l opri pe diabolicul dr. Robotnik, care vrea să îl captureze pe Sonic și să-i folosească superputerile pentru a domina lumea. Din distribuție fac parte actorii: James Marsden, Jim Carrey și Ben Schwartz.Duminică, 08 martie, de la ora 17:30, este prezentată publicului pelicula „Fiicele doctorului March”. Ecranizarea Little Women, care se bazează atât pe romanul clasic cât și pe alte scrieri ale Louisei May Alcott, redă parcursul, suișurile și coborâșurile vieții lui Jo March, un alter ego al scriitoarei. Potrivit regizoarei și scenaristei Greta Gerwig, povestea celor patru surori care vor să-și trăiască viața după propriile reguli este potrivită pentru momentul actual, fiind valabilă în orice epocă. În distribuție: Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Emma Watson.De la ora 20:00, comedia „10 zile fără mama” regizată de Ludovic Bernard încheie seria de proiecții cinematografice din acest weekend. Haosul se instaurează treptat în viața lui Antoine Mercier, un tată ocupat care are o funcție importantă la o întreprindere când acesta e nevoit să ia locul soției și să aibă grijă de copiii lor pentru 10 zile. Antoine descoperă cât de grea este meseria de mamă. Cu: Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik.Preț bilet: 16 lei întreg; 4 lei copii/elevi/studenți; 8 lei pensionari.Informațiile legate de programul de vânzare al biletelor sunt disponibile pe site-ul oficial http://www.cmeptjc.ro/, pe pagina de Facebook sau direct la casieria centrului, din bulevardul Ferdinand, nr. 56 (fostul Cinema Republica).Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța