Filmele „Jumanji: The Next Level” si „Systemsprenger”, intre premierele weekendului in cinematografele romanesti

Filmul de aventuri „Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level", regizat de Jake Kasdan, şi drama „Copilul-problemă/ Systemsprenger", propunerea Germaniei pentru o nominalizare la Oscar 2020, se numără între filmele care au premiera vineri în cinematografele româneşti. Filmul „Jumanji: The Next Level", cu Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito şi Danny Glover în distribuţie, continuă aventura în jocul Jumanji, însă, de data aceasta, bunicii (DeVito şi Glover) iau parte la acţiune. Ei trebuie să înfrunte pericole în deşerturi şi munţi înzăpeziţi pentru a scăpa teferi din cel mai provocator joc din lume. „Systemsprenger", pentru care regizoarea Nora Fingscheidt a primit trofeul „Alfred Bauer" la Berlinala de anul acesta, o are protagonistă pe Helena Zengel. Ea interpretează o fată în vârstă de 9 ani, care îşi pune toată energia în căutarea dragostei, spre disperarea tuturor celor din jur. Filmul vorbeşte despre relaţiile puternice şi speciale care se creează între copii şi adulţi, despre neputinţa unui sistem de a se descurca cu un copil cu probleme şi despre nevoia noastră, a tuturor, de a fi iubiţi şi înţeleşi. Debutul în lungmetraj al regizoarei germane a adunat peste 30 de selecţii şi premii în festivaluri internaţionale importante, este nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film pentru „cel mai bun film" şi „cea mai bună actriţă în rol principal" (Helena Zengel). Drama „Menocchio", regizată de Allberto Fasulo, va intra, de asemenea, în cinematografe viner ...