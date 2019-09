Filmul accidentului din Formula 2, in urma caruia Anthoine Hubert si-a pierdut viata. Cum s-a produs tragedia - VIDEO

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianul Marca a prezentat o inregistare video cu explicatii ale accidentului din Formula 2, care a avut loc sambata, la Spa-Francorchamps, in urma caruia pilotul de 22 de ani al echipei Arden, Anthoine Hubert, si-a pierdut viata. Totul a inceput pe urcarea Eau-Rouge-Raidillon, unde pilotii de Formula 2 depasesc viteza de 250 de kilometri pe ora, cand fiul lui Jean Alesi, Giuliano, de la Trident, a inceput sa scape de sub control monopostul sau, din cauza unei pene de cauciuc. Masina lui Alesi a avut tendinta sa vireze dreapta, francezul a tras de volan si monopostul s-a miscat in partea opusa, lovind zidul de protectie din stanga. Elvetianul Ralph Boschung, tot de la Trident, aflat in spatele lui Alesi, a f ...