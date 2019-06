Filmul adoptiei cu scandal din Mehedinti. Versiunile celor doua familii care se lupta pentru fetita

Adoptie Mehedinti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini socante, surprinse in Mehedinti, starnesc un imens scandal in toata tara, si reactii inclusiv de la CSM, Avocatul Poporului si prim-ministrul Dancila. Un procuror, acum anchetat, a scos cu forta o fetita de 8 ani din casa asistentilor maternali, pentru a o incredinta parintilor adoptivi. Fetita se opune din rasputeri si plange, insa procurorul, o femeie, insotita de trupele speciale, nu cedeaza. Asistentii maternali au crescut-o pe fetita de cand avea un an, insa nu au adoptat-o. Si Parchetul General verifica interventia. In imaginile deosebit de tulburatoare, fetita a fost filmata in timp ce e luata cu forta de la asistentii maternali de catre un procuror si mai multi agenti de la fortele ...