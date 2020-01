Filmul 'Baieti rai pe viata', incasari de peste 2,5 milioane de lei la debutul in box office-ul romanesc de weekend

Filmul de acţiune „Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys for Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în distribuţie, a debutat în fruntea box office-ului românesc de weekend cu încasări de peste 2,5 milioane de lei, scrie news.ro.

În primele trei zile de la debutul în cinematografele româneşti, al treilea film din franciză a fost vizionat de 109.079 de spectatori şi a generat încasări de 2.554.089 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Lungmetrajul este regizat de Adil El Arbi şi Bilall Fallah şi îi are în centru pe detectivii Mike Lowrey şi Marcus Burnett, care revin în acţiune când cineva începe să ucidă oameni ce au legătură cu un caz mai vechi.

Din distribuţie fac parte Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Núñez, Kate del Castillo, Nicky Jam şi Joe Pantoliano.

Primele două filme din serie, lansate în 1995 şi 2003, au primit critici împărţite şi au generat împreună încasări de peste 410 milioane de dolari, la nivel global.

Lungmetrajul de aventuri „Dolittle”, cu Robert Downey Jr. în rol principal, a debutat pe poziţia a doua în clasamentul românesc, cu 36.719 spectatori şi încasări de 811.464 de lei.

Filmul are în centru un bărbat ce poate vorbi cu animalele şi care porneşte într-o aventură periculoasă pentru a o salva pe tânăra regină a Angliei.

„Dolittle” este regizat de Stephen Gaghan, iar din distribuţie fac parte Antonio Banderas, Michael Sheen, dar şi Tom Holland, Emma Thompson, Rami Malek şi Marion Cotillard, care şi-au împrumutat vocile pentru animalele personaje. Primul lungmetraj cu personajul Dr. Dolittle în centru a apărut în 1967.

Comedia românească „5Gang: Un altfel de Crăciun”, regizată de Matei Dima, s-a clasat pe locul al treilea în top, în coborâre o poziţie, după ce, în al patrulea weekend de la premieră, a fost vizionată de 14.363 de spectatori şi a înregistrat încasări de 282.022 de lei.

Câte un loc au pierdut în listă „Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level”, cu Dwayne Johnson şi Kevin Hart în distribuţie, care s-a clasat pe cinci, şi „La cuţite/ Knives Out”, care a ocupat poziţia a şasea.

„Jumanji” a fost vizionat de 8.345 de spectatori în al şaptelea weekend de la debut, când a generat încasări de 205.298 de lei. „Knives Out”, în care un detectiv (Daniel Craig) investighează moartea patriarhului unei familii excentrice, a înregistrat, în al treilea weekend de la premieră, 7.716 spectatori şi încasări de 175.551 de lei.

După ce în urmă cu o săptămână a debutat pe primul loc, comedia „Like a Boss” a coborât cinci poziţii în clasamentul românesc. În al doilea weekend de la premieră, filmul cu Salma Hayek, Rose Byrne şi Tiffany Haddish în distribuţie a fost vizionat de 7.718 spectatori şi a generat încasări de 168.895 de lei.

Animaţia „Regatul de gheaţă II/ Frozen II” a urcat o poziţie, până pe şapte, după ce în al nouălea weekend de top a generat încasări de 166.161 de lei. În total, în România, filmul a înregistrat încasări de aproximativ 13,1 milioane de lei.

Filmul horror „Blestemul/ The Grudge” a coborât trei locuri în clasament, până pe opt, după al treilea weekend, când a fost vizionat de 7.491 de spectatori şi a înregistrat încasări de 163.566 de lei.

Filmul de animaţie „Prinţesa, «condurii roşii» şi cei 7 pitici/ Red Shoes and the Seven Dwarfs” a urcat un loc, până pe nouă, după al treilea weekend de la debutul românesc, când a fost vizionat de 6.181 de spectatori şi a generat încasări de 124.499 de lei.

Poziţia a zecea în box office-ul românesc de weekend a fost ocupată de lungmetrajul SF „Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, în coborâre patru locuri. În al cincilea weekend de la premieră, al nouălea lungmetraj din franciză a generat încasări de 115.729 de lei.