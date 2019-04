Filmul biografic dedicat lui J.R.R. Tolkien a starnit protestele familiei autorului trilogiei Stapanul Inelelor

Familia și administratorii averii scriitorului britanic J.R.R. Tolkien critică filmul biografic "Tolkien", regizat de Dome Karukoski, a cărui realizare nu a fost autorizată, relatează The Guardian, potrivit mediafax.

Pelicula, intitulată "Tolkien", va fi lansată pe 3 mai în cinematografele din Marea Britanie. Filmul, care îl are în rolul principal pe actorul britanic Nicholas Hoult, se concentrează pe tinerețea scriitorului, perioada din timpul școlii, când a format un grup secret alături de artiști și scriitori, și experiența din timpul Primului Război Mondial, care l-a inspirat să creeze Pământul de Mijloc, scena acțiunii din seria de romane "Stăpânul Inelelor" și din cartea "Hobbitul".

Familia și administratorii averii lui J.R.R. Tolkien au emis un comunicat oficial prin intermediul căruia afirmă că nu sunt de acord cu filmul și că nu au autorizat realizarea acestuia. Ei spun că nu susțin nici lungmetrajul, nici conținutul acestuia. Purtătorul de cuvânt al administratorilor a susținut că declarațiile au avut intenția de a clarifica poziția apropiaților scriitorului și nu de a anunța că vor da în judecată realizatorii filmului.

John Garth, autorul cărții biografice "Tolkien and the Great War", pe care s-a bazat pelicula, a catalogat răspunsul reprezentanților scriitorului ca fiind unul sensibil. El a acceptat, însă, că vor exista divergențe de la realitate în pelicula biografică, iar posibilitatea unei susțineri din partea familiei poate alimenta speculațiile despre viața autorului. "Ca biograf, mă aștept să fiu ocupat cu îndreptarea unor noi neînțelegeri care vor apărea din cauza filmului. Sper că oricine se va bucura de film și va fi interesat de tinerețea lui Tolkien se va îndrepta spre o carte demnă de încredere", a continuat acesta.

Administratorii averii lui J.R.R. Tolkien (1892 - 1973) sunt extrem de protectori în ceea ce privește moștenirea scriitorului. În 2011, ei i-au intentat un proces unui autor care l-a folosit pe Tolkien drept personaj principal într-o nuvelă. În anul următor, aceștia i-au dat în judecată pe fabricanții unor jocuri de noroc inspirate de seria "Stăpânul Inelelor", acuzându-i de daune ireparabile asupra moștenirii literare și a reputației autorului.

Fiul scriitorului, Christopher Tolkien, și-a exprimat anterior dezaprobarea față de realizarea altor filme bazate pe operele sau pe viața tatălui său. "Tolkien a devenit un monstru, devorat de propria popularitate și absorbit de absurditatea vremurilor noastre", a declarat acesta pentru ziarul francez Le Monde în 2012.

Peter Jackson, regizorul filmului "The Hobbit/ Hobbitul" și al peliculelor din seria "Lord of the Rings/ Stăpânul Inelelor", a afirmat anterior că posibilitatea de a realiza noi lungmetraje despre universul creativ al lui JRR Tolkien era redusă, deoarece administratorii averii lui erau stricți în privința colaborărilor. Cu toate acestea, reprezentanții autorului au aprobat, în 2017, crearea unor noi producții de televizune bazate pe "Lord of the Rings/ Stăpânul Inelelor". Acestea vor fi realizate de platforma online Amazon și se vor concentra pe povești originale ale lui Tolkien, care nu au fost anterior explorate.