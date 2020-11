Filmul 'Care dintre noi?', cu Maia Morgenstern si Marius Manole, va fi difuzat online si in sectii de oncologie

„Care dintre noi?”, primul film realizat de regizoarea de teatru Chris Simion-Mercurian, cu Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu şi Crina Semciuc în distribuţie, va avea premiera online pe 12 noiembrie şi va fi difuzat şi în 15 secţii de oncologie.

„Care dintre noi?" este o poveste despre cancer în viziunea lui Chris Simion-Mercurian, diagnosticată în 2017 cu această boală, potrivit news.ro.

În cuvintele regizoarei, este un film despre bucuria de a trăi, despre iubire, iertare şi asumare.

„Cancerul nu este o boală. Este un dar, dacă ştii să îl abordezi aşa. În 2017, am fost diagnosticată cu cancer de sân, iar povestea asta e inspirată din ceea ce am trăit în perioada tratamentului oncologic. Filmul «Care dintre noi?» este modul meu de a le împărtăşi celor care se confruntă cu cancerul că există lumină în spatele bolii. Fiecare are în sine o putere nebănuită de a trece un obstacol greu. Trebuie doar să aibă răbdare, să nu se panicheze şi să abordeze cu umor. Există situaţii mult mai dramatice decât această boală. E vorba de perspectivă, de atitudine. Mie nu-mi poate lua nimeni bucuria şi iubirea de viaţă. Nici măcar cancerul. Viaţa e pe zile şi e frumoasă cu tot ce vine la pachet, nu doar cu ceea ce ne convine nouă. Iar când crezi că nu mai poţi, ţi se pare. Poţi mult mai mult”, a transmis Chris Simion-Mercurian într-un comunicat.

În film apar actorii Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc, dar şi Delia Grigoroiu – pacientă şi Georgeta Popescu – asistentă şi Eva Spiru – medic rezident. Distribuţia este completată de copilul Alexandra Mercurian.

Filmul va fi difuzat pe paginile şi conturile unor asociaţii de pacienţi, pe canale media care militează pentru informarea şi educarea corectă a pacienţilor şi în 15 secţii de oncologie.

Primele difuzări sunt programate pentru 12 noiembrie, ora 20.00 - pe pagina de Facebook a Fundaţiei Renaşterea. Difuzarea va fi urmată de o discuţie între Chris Simion-Mercurian şi Mihaela Geoană, preşedinta fundaţiei; şi pentru 17 noiembrie, ora 20.00 - pe pagina de Facebook şi contul de YouTube Pacientul 2.0.

Filmul cu durata de 50 de minute este produs de Grivita 53, Fundaţia Renaşterea şi Pacientul 2.0, în co-producţie cu Întreprinderea de cultură & Asociaţia R.O.Z.