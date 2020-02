Filmul complet al episodului in care Daniela Crudu a fost batuta cu bestialitate de iubit. Motivul de la care a inceput intreg scandalul

Daniela crudu

In weekend, Daniela Crudu a ajuns de urgenta la spital, dupa ce iubitul ei a batut-o. Vedeta a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar acum se afla acasa, in grija familiei.

Daniela Crudu s-a retras din lumina reflectoarelor si a inceput o relatie cu un croat, pe care a preferat sa-l tina departe de ochii curiosilor. Cand toata lumea credea ca totul este lapte si miere in viata fostei asistente, duminica a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de catre iubitul ei.

Motivul pentru care s-a ajuns la agresiune fizica nu a fost elucidat, pentru ca vedeta nu vrea sa povesteasca nici macar familiei sale. Daniela Crudu se afla acum acasa la tatal ei, unde incearca sa se linisteasca dupa acest episod traumatizant.

„Nu ii este teama, mai ales ca are acel ordin de restrictie. Ramane la mine pentru ca trebuie sa se refaca. O sa vina si sora mai tarziu. (…) Ea se simte bine. Ia unguente, se trateaza, a mai luat niste calmate. Totul este bine. Nu are dureri, ia ce i-a dat medicul. Alifii pentru picioare pentru ca a fost desculta… Dar e bine. E tanara si se reface rapid. Echimozele de pe fata aproape i-au trecut… Medicul i-a prescris o reteta, sora a fost si le-a luat, ia medicamentele necesare… Eu sunt multumit ca merge spre bine. Momentan doarme, se odihneste. A stat pana mai tarziu, a mai vorbit la telefon…', a declarat tatal Danielei Crudu pentru spynews.ro.

De la ce a inceput scandalul

Dupa informatiile aparute in presa, iubitul Danielei Crudu ar fi batut-o din cauza banilor. Ana, sora Danielei Crudu, a declarat ca nici nu se pune problema de asa ceva, iar motivul pentru care s-ar fi ajuns la bataie ar fi fost gelozia.

„Nu este adevarat. Banii i-a luat acum. Nici nu stiam unde sunt. Daniela, nici ea. Cand am intrat, am vazut unde ii pusese. A zis ca nu-i lipseste nimic. De la bani sub nicio forma! Si-a luat toti banii, lucrurile, actele. (…) Ea spune ca nu stie de ce. Probabil, si eu asa sunt sigura, din cauza geloziei. Toata lumea voia sa vina la ea la club sa faca poze… Probabil nu a inteles, bautura… Aceasta este parerea mea. Daniela mi-a spus ca de la nimic!”, a declarat Ana Crudu.

Daniela Crudu nu vrea sa depuna plangere penala

Desi a batut-o pana a bagat-o in spital, Daniela Crudu nu vrea sa depuna plangere penala impotriva iubitului ei. Vedeta nu ar vrea sa-i faca rau, insa a cerut ordine de restrictie.

„Ea nu vrea sa depuna plangere pentru ca nu vrea sa ii faca rau. Sa plece si sa o lase in pace… Nu se teme pentru viata ei, dar este ingrijorata in privinta sigurantei. De aceea a facut si acel ordin de restrictie”, a mai declarat sora Danielei Crudu.

Cu ce traumatisme s-a ales Daniela Crudu

Sora Danielei Crudu a vorbit si despre starea de sanatate a vedetei. Se pare ca fosta asistenta a lui Capatos are lovituri la nivelul fetei si o fisura nazala. Desi s-a spus ca vedeta ar avea nevoie de interventie chirurgicala, Ana Crudu a spus ca nu a avut loc nicio operatie.

„La nivelul corpului nu a lovit-o. Doar la fata. Are ochiul si nasul umflate si vinete, n-are fisura craniana, ci nazala. La corp nu are nimic. Nu a fost supusa niciunei interventii chirurgicale. A fost externata imediat dupa ce i-au fost acordate ingrijiri”, a mai spus Ana Crudu.

Sora Danielei Crudu i-a facut bagajele iubitului vedetei

Dupa ce a aflat de sora ei, Ana Crudu a fost cea care i-a facut bagajele si l-a dat afara din casa pe iubitul vedetei. Croatul a fost nevoit sa se intoarca in casa Danielei Crudu pentru a-si lua restul lucrurilor, insa a fost insotit de politisti din cauza ordinului de restrictie.

Daniela Crudu a fost cea care a sunat la 112, la 5 dimineata, unde a cerut ajutor medical. Vedeta tocmai ce se intorsese din oras cu iubitul ei.

Cine este iubitul Danielei Crudu

De mai bine de un an, Daniela Crudu avea o relatie cu Seco Dubravko. Vedeta a postat recent primele fotografii cu ei, insa a preferat sa-i ascunda fata croatului.

Dupa ce a fost batuta, Daniela Crudu a luat decizia de a se desparti de iubitul ei, asa cum era si normal. Seco Dubravko a cautat-o pe vedeta in speranta ca se vor impaca, insa ea nu vrea sa mai auda sub nicio forma de el

