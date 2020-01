Filmul crimelor de la Caracal: Luiza si Alexandra au fost rapite de Dinca in scopul exploatarii sexuale, in interes propriu

Luiza Melencu si Alexandra Macesanu au fost rapite de Gheorghe Dinca si tinute sechestrate in casa din Caracal (Olt) in scopul exploatarii sexuale in interes propriu, potrivit procurorilor DIICOT. Barbatul si-a modificat autoturismul astfel incat portierele si geamurile din spate nu puteau fi deschise din interior.