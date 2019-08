Filmul de actiune „Cod rosu in serviciile secrete”, din 30 septembrie in cinematografele romanesti

Angel Has Fallen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filmul de actiune „Cod rosu in serviciile secrete”, cu Morgan Freeman si Gerard Butler, cu Morgan Freeman si Gerard Butler, va fi lansat pe 30 septembrie in cinematografele romanesti. In urma unui atentat asupra presedintelui Statelor Unite (Morgan Freeman), garda lui de corp, agentul serviciilor secrete Mike Banning (Gerard Butler), este acuzata. Dupa ce reuseste sa scape de autoritati, agentul este dat in urmarire generala, astfel ca trebuie sa fie cu un pas inaintea FBI pentru a demasca adevaratii autori ai atacului. Cel mai nou film al lui Tarantino a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend Disperat sa isi dovedeasca nevinovatia, Banning se bazeaza pe ajutorul ...