Filmul de actiune The 355, cu Jessica Chastain si Penélope Cruz, si horror-ul Spiral: From the Book of Saw vor fi lansate in Romania anul viitor

Filmul de acţiune „The 355”, cu Jessica Chastain, Diane Kruger şi Penélope Cruz în distribuţie, şi horror-ul „Spiral: From the Book of Saw”, cu Chris Rock şi Samuel L. Jackson, vor fi lansate anul viitor în cinematografele româneşti, a anunţat compania de distribuţie Vertical Entertainment, potrivit news.ro.