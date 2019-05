Filmul de aventuri „Alladin”, cu Will Smith in distributie, pe primul loc in box office-ul nord-american

Alaldin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filmul de aventuri „Alladin”, cu Mena Massoud si Will Smith in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de peste 86 de milioane de dolari. Remake-ul regizat de Guy Ritchie, un musical fantasy, il are in centru pe Alladin, orfan ales de vrajitorul Jafar sa intre in Pestera Minunilor. Will Smith joaca rolul Duhului. In primul weekend, filmul a generat incasari, la nivel nord-american, de 86,1 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. La nivel global, incasarile au fost de 207,1 milioane de dolari. George RR Martin, dupa Game of Thrones: ”Finalul cartii va fi diferit, vor fi si unicorni...” Lungmetrajul de actiune „John Wick: ...