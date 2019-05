Filmul de aventuri „Alladin”, debut pe primul loc in box office-ul romanesc cu incasari de peste 1 milion de lei

alladin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filmul de aventuri „Alladin” al lui Guy Ritchie a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend cu incasari de peste 1 milion de lei. Musicalul fantasy, cu Mena Massoud si Will Smith in distributie, a generat incasari de 1.092.881 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Remake-ul il are in centru pe Alladin, orfan ales de vrajitorul Jafar sa intre in Pestera Minunilor. Will Smith joaca rolul Duhului. Filmul de aventuri „Alladin”, cu Will Smith in distributie, pe primul loc in box office-ul nord-american Lungmetrajul de actiune „John Wick 3: Razboi total/ John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, regizat de Chad Stahelski, cu Keanu Reeves si Halle Ber ...