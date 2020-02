Filmul despre romanii catre traiau ca salbaticii in Bucuresti, premiat in SUA: Devastator de sincer si emotionant

Prezentat in sectiunea World Cinema Documentary a celei de-a 42-a editii a Sundance Film Festival, "Acasa"/"Acasa, My Home", documentarul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, a castigat Premiul Special al Juriului pentru Imagine (World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematography), fiind apreciate "fluiditatea si tenacitatea miscarilor camerei". Imaginea filmului este semnata de Radu Ciorniciuc si Mircea Topoleanu.