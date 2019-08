Filmul documentar "Sting: A Free Man", proiectat in avanpremiera DokStation

Sting google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Documentarul "Sting: A Free Man" (2017, regia: Julie Veille), va fi proiectat astazi, de la ora 19.00, in avanpremiera celei de-a patra editii a DokStation Music Documentary Film Festival, la Fabrica Gastropub (Splaiul Unirii, 160). Filmul va fi precedat de o selectie muzicala din discografia Sting si The Police. Intrarea este libera. Cu peste 100 de milioane de discuri vandute, 17 premii Grammy si un loc de seama in Rock and Roll Hall of Fame, Sting este un artist unic, indiferent de stilul muzical abordat. Ce se pune in vanzare la turneul formatiei "Metallica" - FOTO Regizat de Julie Veille, documentarul "Sting: A Free Man" reprezinta o ocazie unica de a-l descoperi pe apreciatu ...