Filmul documentar "Sting: A Free Man", proiectat in avanpremiera DokStation la Fabrica Gastropub - VIDEO

Documentarul "Sting: A Free Man" (2017, regia: Julie Veille), va fi proiectat joi, de la ora 19.00, în avanpremiera celei de-a patra ediţii a DokStation Music Documentary Film Festival, la Fabrica Gastropub (Splaiul Unirii, 160). Filmul va fi precedat de o selecţie muzicală din discografia Sting şi The Police. Intrarea este liberă. Cu peste 100 de milioane de discuri vândute, 17 premii Grammy şi un loc de seamă în Rock and Roll Hall of Fame, Sting este un artist unic, indiferent de stilul muzical abordat. Regizat de Julie Veille, documentarul "Sting: A Free Man" reprezintă o ocazie unică de a-l descoperi pe apreciatul muzician britanic, prin intermediul unor interviuri exclusive, dar şi din perspectiva altor artişti faimoşi, ca Will I Am, Zucchero sau Bob Geldof. O incursiune inspiraţională în lumea muzicală şi viaţa personală a uneia dintre cele mai influente vedete actuale. A patra ediţie DokStationMusic Documentary Film Festival va avea loc în perioada 12-15 septembrie, în Bucureşti. Festivalul va aduce în faţa publicului bucureştean proiecţii, concerte, evenimente şi ateliere pentru copii şi tineri, atât în clădiri cu istorie şi tradiţie, cât şi în spaţii neconvenţionale. Evenimentele DokStation 2019 vor fi găzduite deControl Club, Fabrica Gastropub, Expirat- Halele Carol, Plaza Româniaşi Apollo 111. Programul proiecţiilor şi evenimentelor va fi disponibil la www.dokstation.ro iar biletele vor fi puse în vânzare din 15 august, prin Eventbook.ro.