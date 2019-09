Filmul horror „It Capitolul 2”, pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend. Patru debuturi in top 10

IT chapter 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filmul horror „It Capitolul 2/ It Chapter Two” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, unde patru lungmetraje au debutat intre primele zece locuri. In al doilea weekend de la debutul pe marile ecrane romanesti, continuarea „It” a fost vizionata de 28.803 spectatori si a generat incasari de 597.402 lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Din distributie fac parte James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Bill Hader, Finn Wolfhard, Sophia Lillis si Jake Weary. Filmul horror „It: Chapter Two”, in fruntea box office-ului nord-american cu incasari de peste 90 de milioane de dolari Filmul de actiune „Cod rosu in servic ...