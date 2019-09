Filmul horror 'It: Capitolul 2' ramane lider in box office-ul romanesc de weekend

Lungmetrajul horror "It: Capitolul 2", de Andrés Muschietti, s-a menținut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 597.402,36 de lei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.

Răul revine la suprafață în orașul Derry, sub îndrumarea regizorului Andy Muschietti, care aduce laolaltă din nou membrii "Clubului de tocilari", adulți și adolescenți, în locul unde totul a început. Un film care a redefinit și depășit genul, "It" (2017) a devenit parte a culturii și mentalității perioadei, precum și producția horror cu cele mai mari încasări din toate timpurile, peste 700 de milioane de dolari la nivel mondial. Pentru că, odată la 27 de ani, răul revine în orașul Derry, în "Capitolul 2", cei cinci copii plecați pe drumuri diferite se reunesc la aproape trei decenii de la nefastele evenimente.

Thrillerul "Cod Roșu în Serviciile Secrete/ Angel Has Fallen", de Ric Roman Waugh, cu Gerard Butler și Morgan Freeman, se menține și el pe locul al doilea, cu încasări de 324.972,20 de lei. Gerard Butler revine pentru a treia oară în rolul celui mai eficient agent de securitate, Mike Banning, în franciza "Cod Roșu". În urma unui atentat asupra președintelui SUA (Morgan Freeman), acuzat de incident este garda lui de corp, Banning. După ce reușește să scape de autorități, agentul este dat în urmărire generală, astfel că trebuie să evite propria lui agenție și să fie cu un pas înaintea FBI-ului pentru a demasca adevărații autori ai atacului. Disperat să își dovedească nevinovăția, Banning se bazează pe ajutorul unor aliați neașteptați pentru a-și proteja familia și a salva țara de pericolul iminent.

Citește și: ONU a prezentat scuze Spaniei, după ce a atribuit bombardamentul asupra oraşului Guernica

Poziția a treia este ocupată de o premieră, animația "O belea de cățel/ Trouble", de Kevin Johnson, care a avut încasări de 297.732,83 de lei. Trouble este un cățel simpatic, răsfățat peste măsură de stăpâna lui extrem de bogată. Însă atunci când femeia moare, simpaticul animăluț este nevoit să învețe să trăiască o viață simplă, lipsită de lux și în același timp să se apere de moștenitorii iubitei lui stăpâne care i-au pus gând rău.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Furios și iute: Hobbs & Shaw/ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", de David Leitch (190.123,83 de lei), "La Gomera", de Corneliu Porumboiu (183.061,04 lei), "A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino (169.549 de lei), "Downton Abbey", de Michael Engler (165.072,72 de lei), "Aventură în natură/ The Big Trip", de Natalya Nilova și Vasiliy Rovenskiy (120.352 de lei), "The Goldfinch: Iluzia Libertății/ The Goldginch", de John Crowley (76.413,06 lei), și de "Angry Birds: Filmul 2/ The Angry Birds Movie 2", de Thurop Van Orman și John Rice (67.864 de lei).