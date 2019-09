Filmul horror „It: Chapter Two”, in fruntea box office-ului nord-american cu incasari de peste 90 de milioane de dolari

it chapter two google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filmul horror „It: Chapter Two”, cu James McAvoy, Jessica Chastain si Bill Skarsgård in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american cu incasari de 91 de milioane de dolari. Regizat de Andy Muschietti dupa un scenariu scris de Gary Dauberman, filmul are in centru Clubul de tocilari din Derry. Pentru ca o data la 27 de ani raul revine in orasul Derry, in „Capitolul 2” cei cinci copii plecati pe drumuri diferite se reunesc dupa aproape trei decenii de la nefastele evenimente prezentate in primul film al francizei. Din distributie mai fac parte Bill Hader, Finn Wolfhard, Sophia Lillis si Jake Weary. Catrinel Menghia a slabit 15 kg in sapte luni. A STRAL ...