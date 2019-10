Filmul 'Hustlers: Striptease pe Wall Street', cu Jennifer Lopez, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc

Filmul „Hustlers: Striptease pe Wall Street”, cu Jennifer Lopez în rol principal, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, scrie news.ro.

Filmul, din distribuţia căruia mai fac parte Julia Stiles, Madeline Brewer, Lili Reinhart şi Constance Wu, urmăreşte un grup de foste dansatoare de club care vor să se îmbogăţească folosind metode mai puţin ortodoxe. Lorene Scafaria a regizat după un scenariu pe care l-a scris inspirată de un articol al Jessicăi Pressler din New York Magazine - „The Hustlers at Scores” -, ce spune povestea unor foste dansatoare care, în 2008, au făcut bani de pe urma unor clienţi. Acest film reprezintă debutul în actorie pentru cântăreţele Lizzo şi Cardi B.

În primul weekend pe marile ecrane româneşti, lungmetrajul a generat încasări de 747.889 de lei şi a fost vizionat de 35.406 spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Filmul SF „Ad Astra”, regizat de James Gray, cu Brad Pitt în rol principal, a coborât un loc în top, clasându-se pe poziţia secundă, după ce, în al doilea weekend de la lansare, a generat încasări de 392.832 de lei şi a fost vizionat de 15.942 de spectatori.

Citește și: Descoperire crucială pentru întreaga creștinătate: Incredibil ce au scos la lumină arheologii bulgari

Lungmetrajul de acţiune „Rambo: Ultima luptă/ Rambo: Last Blood”, regizat de Adrian Grunberg, cu Sylvester Stallone în rol principal, a coborât tot un loc în top. Filmul s-a clasat pe trei, după ce a fost vizionat de 11.042 de spectatori şi a generat încasări de 231.191 de lei în al doilea weekend de la debut.

Animaţia „O belea de căţel/ Trouble” s-a menţinut pe poziţia a patra. În al treilea weekend de la premiera românească, filmul a generat încasări de 206.764 de lei şi a fost vizionat de 10.647 de spectatori.

Pe locul al cincilea a coborât două poziţii filmul horror „It Capitolul 2/ It Chapter Two”, după ce, în al patrulea weekend, a fost vizionat de 9.333 de spectatori şi a generat încasări de 188.773 de lei.

Filmul de acţiune „Cod roşu în serviciile secrete/ Angel Has Fallen”, cu Gerard Butler şi Morgan Freeman în distribuţie, a ocupat locul al şaselea, în coborâre o poziţie, după ce, în al cincilea weekend, a fost vizionat de 5.764 de spectatori şi a generat încasări de 129.478 de lei.

Lungmetrajul de animaţie „Playmobil: Filmul” a debutat pe locul al şaptelea, cu 6.341 de spectatori şi încasări de 116.830 de lei.

Spinoff-ul „Furios şi iute: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba şi Helen Mirren în distribuţie, s-a menţinut pe poziţia a opta a clasamentului. În al nouălea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 78.219 lei şi a fost vizionat de 3.465 de spectatori.

Filmul de animaţie „Prinţesa din Ţara Minunilor/ Princess in Wonderland” a coborât trei locuri, până pe nouă, după ce, în al doilea weekend de la debut, a fost vizionat de 4.104 spectatori şi a generat încasări de 75.090 de lei.

Locul al zecelea în box office-ul românesc a fost ocupat de „A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood” al lui Quentin Tarantino, în coborâre trei poziţii. În al şaptelea weekend de la premieră, filmul cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt a fost vizionat de 2.805 spectatori şi a generat încasări de 66.312 lei.