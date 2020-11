Filmul incendiului de la Piatra Neamț, relatat chiar de șeful Secției ATI. Ancheta penala avanseaza rapid

Parchetul General a anunțat, duminică seară, că procurorii criminaliști au început audierile, după ce a fost identificat locul din care s-a declanșat incendiul, iar primele necropsii ale victimelor au confirmat patologia pentru care aceștia se aflau intubați în Sectia ATI a Spitalului Piatra Neamț. Printre primii audiați se va număra și șeful Secției ATI, medicul […] The post Filmul incendiului de la Piatra Neamț, relatat chiar de șeful Secției ATI. Ancheta penală avansează rapid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.