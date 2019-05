John Wick google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filmul „John Wick 3: Razboi total”, incasari de peste 1,2 milioane de lei la debutul pe marile ecrane romanesti Lungmetrajul „John Wick 3: Razboi total/ John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, cu Keanu Reeves si Halle Berry in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de peste 1,2 milioane de lei. Cel de-al treilea film al francizei „John Wick”, regizat de Chad Stahelski, a generat incasari de 1.266.425 de lei si a fost vizionat de 58.804 spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Lungmetrajul „John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, debut pe primul loc in box office-ul nord-american Filmul „Razbunat ...