Filmul 'Jojo Rabbit', marele castigator la Festivalul International de Film de la Toronto

Filmul ''Jojo Rabbit'' a câştigat duminică premiul publicului la cea de-a 44-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), de bun augur pentru această comedie satirică despre Germania nazistă la începutul cursei pentru statuetele Oscar, relatează luni AFP, potrivit Agerpres.

Regizorul neozeelandez al blockbuster-ului ''Thor: Ragnarok'', Taika Waititi, prezintă în ''Jojo Rabbit'', a cărui acţiune se petrece în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, o poveste despre un tânăr german (interpretat de Roman Griffin Davis) şi despre prietenia acestuia cu o versiune imaginară a lui Adolf Hitler.Descris drept o ''satiră anti-ură'', filmul povesteşte cum un copil - membru al Tineretului Hitlerist care iubeşte uniformele naziste şi arde cărţi - descoperă că mama sa, interpretată de Scarlett Johansson, ascunde în pod o fată de origine evreiască.''Este o imensă onoare şi un lucru enorm pentru mine'', a declarat Waititi într-un mesaj video publicat pe Twitter după anunţarea câştigătorului.''Trebuie să continuăm să ne educăm copiii şi pe noi înşine pentru a ne reaminti că în această lume nu este loc pentru ură şi intoleranţă'', a adăugat regizorul.

Printre filmele care au concurat alături de ''Jojo Rabbit'' se numără ''Marriage Story'', în care joacă de asemenea Scarlett Johansson, şi câştigătorul Palme d'Or de la Cannes, ''Parasite'', al regizorului sud-coreean Bong Joon-ho.



Premiul pentru cel mai bun regizor a fost atribuit lui Taika Waititi (pentru ''Jojo Rabbit''), în timp ce franco-senegaleza Mati Diop (''Atlantic'') a câştigat premiul pentru tinere talente feminine.



Premiul publicului de la Toronto, al cărui câştigător este decis în totalitate prin voturile participanţilor la festival, a devenit în urmă cu mult timp un indicator pentru estimarea succesului filmelor la Oscar.



Ultimii şapte laureaţi au fost nominalizaţi la Oscar la categoria ''Cel mai bun film'', dintre care doi au câştigat câte o statuetă Oscar, aşa cum s-a întâmplat cu ''Green Book'', o victorie surpriză anul trecut.



Peliculele ''12 Years a Slave'' (2013), ''The King's Speech'' (2010) şi ''Slumdog Millionaire'' (2008) au câştigat premiul cel mare la Toronto înainte de a fi recompensate cu Oscar.



La premiera mondială de la Toronto, ''Jojo Rabbit'' a primit recenzii mixte.



TIFF este cel mai important festival din America de Nord. Selecţia din acest an a cuprins 300 de filme din 84 de ţări. De asemenea, au fost prezentate 133 de avanpremiere.



Spre deosebire de anii precedenţi, premiul publicului a fost dezvăluit online, nu în cadrul unei ceremonii. În schimb, în cadrul ceremoniei Tribute Gala, care recompensează carierele excepţionale cu noi premii, Meryl Streep, care a prezentat un thriller produs de Netflix despre ancheta ''Panama Papers'', intitulat ''The Laundromat'', a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă. De asemenea, vedeta din ''Joker'', Joaquin Phoenix, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor.