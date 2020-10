Filmul Mame adevarate, regizat de Naomi Kawase, propunerea Japoniei pentru o nominalizare

Filmul „True Mothers”, regizat de Naomi Kawase, este propunerea Japoniei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, potrivit news.ro.

Bazat pe romanul publicat de Tsujimura Miyuki în 2015, filmul are în prim-plan un cuplu (Nagasaku Hiromi şi Iura Arata) care adoptă un copil, iar, după mai mulţi ani, mama biologică îi cere să îl înapoieze.

Inclus în selecţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes, lungmetrajul a avut premiera la Toronto, unde mai multe producţii care au purtat emblema Cannes 2020 au fost prezentate.

În urmă cu o săptămână, filmul a fost lansat în cinematografele japoneze.

Cel mai recent, în 2019, filmul japonez „Shoplifters” al lui Hirokazu Kore-eda a fost finalist în competiţia Oscar. Singura producţie japoneză recompensată cu trofeul pentru film în limbă străină, aşa cum era denumită secţiunea, a fost „Departures”, de Takita Yojiro, în 2009.

Naomi Kawase s-a remarcat la Cannes în 1997, când a devenit cea mai tânără regizoare distinsă cu premiul Camera d’Or pentru filmul său „Suzaku”. A primit, în 2007, marele premiu pentru „The Mourning Forest” şi s-a întors în competiţia oficială a festivalului cu „Hanezu”, în 2011, şi cu „Still the Water”, în 2014.

În 2015, a revenit la Cannes în secţiunea Un Certain Regard cu „Sweet Bean”, iar în 2016 a fost aleasă preşedinta juriului Cinéfondation, după ce făcuse deja parte din juriul competiţiei oficiale al festivalului în 2013.

Kawase, care este şi directorul executiv al Festivalului Internaţional de Film de la Nara (Japonia), va suţine sâmbătă seară, online, un masterclass în cadrul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest.

Între ţările care şi-au mai anunţat propunerile se numără Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare documentarul „colectiv”, semnat de Alexander Nanau.

Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar, acordate de Academia americană de film, este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021.