Filmul „Minecraft”, lansat in martie 2022 - VIDEO

Lungmetrajul „Minecraft", inspirat de jocul video omonim, care va spune povestea unei adolescente si a prietenilor ei, va fi lansat pe 4 martie 2022, potrivit Variety. Filmul, care va fi scris si regizat de Peter Sollett, cunoscut pentru „Nick & Norah's Infinite Playlist", va fi realizat de Mojang in parteneriat cu Warner Bros. Cel mai bogat YouTuber al lumii este un tanar britanic, in varsta de 26 de ani. A strans o AVERE COLOSALA „Avand in vedere ca suntem realizatori de jocuri, in primul rand, sa facem un film va fi ceva nou si incantator. Si pentru ca filmul va trebui sa fie diferit de joc, un lucru va fi neschimbat. Vrem sa facem filmul - asa cum facem jocul - p ...