Filmul „Parasite” al lui Bong Joon-ho, record in Marea Britanie

Lungmetrajul „Parasite” al lui Bong Joon-ho, recompensat anul acesta, între altele, cu patru trofee Oscar şi două premii BAFTA, a devenit filmul în limbă străină cu cele mai mari încasări din toate timpurile în Marea Britanie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În ultimii 16 ani, „The Passion of the Christ” al lui Mel Gibson a deţinut acest titlu. Drama sud-coreeană a fost lansată în cinematografele britanice pe 7 februarie, mai târziu decât în majoritatea teritoriilor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Weekendul trecut, filmul a depăşit „The Passion of the Christ”, care a avut încasări de 11,1 milioane de lire sterline, potrivit distribuitorului, Curzon Artificial Eye. La nivel global, „Parasite” a generat încasări de 257 de milioane de dolari. Lungmetrajul este şi cel mai de succes câştigător de Palme d'Or din toate timpurile. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.