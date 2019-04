Filmul 'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese' va fi lansat de Netflix pe 12 iunie

Filmul „Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese”, parţial documentar, va fi lansat de Netflix pe 12 iunie, potrivit Variety, relatează News.ro.

Citește și: Facebook a încălcat legile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal în Canada

Producţia va fi prezentată şi în săli de cinema din 20 de oraşe, între care Londra, Paris, Washington D.C., New York, Nashville, Philadelphia, San Francisco, Los Angeles, Boston, Bologna şi Sydney.

Pe 7 iunie va fi lansată şi o colecţie de 14 discuri, cu 148 de piese din turneul „Rolling Thunder Revue” (1975).

„Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese” captează spiritul neliniştit al Americii anului 1975 şi muzica pe care Dylan a cântat-o în toamna acelui an. În parte documentar, în parte concert, „Rolling Thunder” cuprinde interviuri cu Dylan şi a fost conceput ca o caravană care a implicat poeţi, scriitori şi muzicieni.

Între alţii, au participat Joan Baez, alături de Dylan pentru duete după o lungă perioadă, Bob Neuwirth, Roger McGuinn, T Bone Burnett, Ramblin’ Jack Elliott, Ronee Blakley, Mick Ronson, Scarlet Rivera, Allen Ginsberg şi Sam Shepard (care a lansat o carte despre turneu în 1977).

Joni Mitchell, Ringo Starr, Patti Smith, Bette Midler, Kinky Friedman, Dennis Hopper şi Phil Ochs au avut apariţii de scurtă durată în cadrul turneului sau în studio alături de Dylan.

„Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese” nu este singurul proiect al lui Scorsese pentru 2019. Tot pentru Netflix el pregăteşte „The Irishman”, anunţat în urmă cu mai mult de patru ani.

Martin Scorsese a mai realizat un film despre Bob Dylan, „No Direction Home”, lansat în 2005. Alte două proiecte cu tematică muzicală ale cineastului sunt „Shine a Light” (2008), care are în centru trupa The Rolling Stones, şi „George Harrison: Living in a Material World” (2011).