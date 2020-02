Filmul `Toy Story 4` a fost premiat cu Oscar pentru animatie

"Toy Story 4" a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "How To Train Your Dragon: The Hiden World", "I lost my body", "Klaus" şi "Missing link".

"Toy Story 4", de Josh Cooley, a primit cele mai multe premii pentru animaţie în acest sezon, dar niciodată o franciză nu a câștigat Oscarul de două ori, iar aceasta a primit deja un astfel de trofeu pentru partea a treia, lansată în 2010.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj animat a revenit producţiei "Spider-Man: Into the Spiderverse".