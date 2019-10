Filosoful si psihanalistul Carlo Strenger, lider al a stangii israeliene, a murit la varsta de 61 de ani

Carlo Strenger, filosof şi psihanalist, personalitate a intelectualităţii israeliene cu opinii de stânga, a murit vinerea trecută în oraşul Tel Aviv la vârsta de 61 de ani, au anunţat marţi reprezentanţii editurii franceze Belfond cu care acesta a colaborat, informează AFP, potrivit Agerpres.

Intelectual strălucit, Carlo Strenger, născut pe 16 iulie 1958 la Basel, în Elveţia, se exprima la fel de bine în ebraică, germană, engleză sau franceză.

Provenit dintr-o familie de evrei ortodocşi, el s-a distanţat de religie în anii 1970, declarându-se adeptul unui ateism laic inspirat din iluminism.

A scris peste 10 lucrări, dintre care trei au fost traduse în Franţa. În ultimul său eseu publicat în franceză, "Allons-nous renoncer a la liberte?" (2018, editura Belfond), filosoful israelian se declara alertat de lipsa de responsabilitate cetăţenească din societăţile occidentale.

"Libertatea nu este un drept fundamental, ci o cucerire a culturii occidentale, pe care trebuie să o conservăm şi să o contrapunem consumerismului pasiv", afirma el.

Carlo Strenger era şi un critic al relativismului, care împiedică, după părerea lui, Occidentul să îşi apere valorile.

Intelectual curios, el era interesat de operele scriitorului francez Michel Houellebecq.

Citește și: Averea pe care a reușit să o strângă Mihai Constantinescu- Cu ce rămâne soția sa

"Dacă Houellebecq are dreptate, asta înseamnă că liberalismul este probabil condamnat pe termen mediu să fie înlocuit de o anumită formă de autoritarism, islamizarea reprezentând de altfel mai mult o sperietoare decât o posibilă realitate demografică", a afirma Carlo Strenger, referindu-se la romanul "Soumission", publicat de Michel Houellebecq în 2015.

Profesor la Universitatea din Tel Aviv, Carlo Strenger a publicat cu regularitate articole în Haaretz, The Guardian, Die Welt şi The New York Times. A fost şi membru în comitetul de monitorizare a terorismului din cadrul Federaţiei mondiale a oamenilor de ştiinţă.

Se declara "un om de origine elveţiană şi evreiască, profesor universitar, psihanalist, fan al motocicletei, liberal de stânga, căsătorit, iubitor de friptură, muzică clasică, al Parisului şi multor altor lucruri", precizând că niciuna dintre aceste identităţi nu îl definea într-o manieră exclusivă.

Opozant al politicii de colonizare promovate de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, Carlo Strenger a apărat dreptul statului Israel de a se proteja în faţa terorismului.