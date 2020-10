Filosoful Sorin Cucerai despre scandalul din USR: Nu e nicio diferenta intre regimul aplicat de echipa Barna-Ciolos in USR-Plus si cel aplicat in Rusia de Putin

Filosoul Sorin Cucerai a criticat intr-o postare pe pagina sa de Facebook modul in care USR-Plus si-a desemant candidatii pentru alegerile parlamentare, sustinand ca regulile democratice au fost incalcate in mod categoric in cadrul acestui proces ce a semanat mai mult cu procesele "democratice" din Rusia lui Putin sau Turcia lui Erdogan.