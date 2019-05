Final de SUCCES al proiectului Refresh Heritage Week (RHW) Iasi 2019, derulat de Palatul Culturii si Universitatea de Arte - FOTO, LIVE VIDEO

Proiect intercultural international gazduit de Palatul Culturii din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maine, 21 mai 2019, la Iasi se finalizeaza cu succes editia 2019 a manifestarilor derulate sub genericul Refresh Heritage Week în cadrul proiectului "Young Art(ist)s Refreshing Heritage Sites/REFRESH", implementat cu sprijin financiar acordat de Comisia Europeana (CE) prin programul Europa Creativa pentru proiecte de cooperare legate de Anul European al Patrimoniului Cultural - 2018. Liderul proiectului este Združenje Zgodovinskih Mest Slovenije/Association of Historical Cities of Slovenia, care are drept parteneri: ITACA - Local Development Association din Cellino Attanasio, Italia, Complexul Muzeal National "Moldova ...