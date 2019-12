Final interzis cardiacilor in meciul de baschet Phoenix Știinta Constanta - CSM Alexandria!

Excesul de încredere ne-a costat scump ieri și, contrar așteptărilor noastre, chiar dacă am cedat la ultima fază a meciului, nu am reușit să ne ridicăm la nivelul pretențiilor celor care au încredere în noi necondiționat. Chiar dacă am fi câștigat contra adversarelor noastre din Alexandria, victoria nu ne-ar fi adus deloc mulțumirea pe care o avem după un meci în care am stors din noi și ultima picătură de energie. O lecție din care cu siguranță vom avea multe de învățat, astfel încât astfel de episoade să nu se mai repete, se arată pe pagina de Facebook a Phoenix Știința.