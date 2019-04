Finala Asia Express are loc in aceasta seara, dar se stiu deja castigatorii! Echipa care a luat 30.000 de euro de la Antena 1 a cheltuit deja banii

Finala Asia Express va fi difuzata in aceasta seara de Antena 1, insa castigatorii acestui sezon sunt deja cunoscuti. Cei doi supravietuitori, care au batatorit cararile Asiei cu multa sudoare si imaginatie, au venit in Romania cu 30.000 de euro in buzunare si… deja au cheltuit si banii. Este vorba despre Cocuta si Bogdan Boanta, cuplul de coregrafi care a cucerit publicul telespectator. Finala competitiei are loc astazi, 14 aprilie, de la ora 20.

Castigatorii Asia Express isi deschid scoala de dans

Cocuta si Bogdan au pus deja la bataie un plan in care au implicat marele premiu. Cei doi isi deschis scoala de dans cu banii castigati si sunt extrem de fericiti ca datorita show-ului Asia Express au reusit sa isi indeplineasca unul dintre marile lor vise. „Suntem bucurosi ca ne deschidem scoala de dans la care va asteptam sa dansati alaturi de noi. Suntem tot la munca pentru ca deschidem luni si avem o parte din trupa COBO care ne ajuta cu curatenia…

Si parintii mei. Avem foarte multi cursanti aici care asteapta sa se inscrie. Cred ca ne-a intarit mult Asia Express si uite ca nu ne mai oprim din munca. Ne plictisim foarte tare daca nu facem munca fizica, daca nu alergam, daca nu ne cataram. Avem tot felul de sporturi extreme pentru ca noi facem aici toata munca”, au spus Cocuta si Bogdan Boanta, pentru „Acces Direct”.

Finala Asia Express, disputata intre Ruby & iubitul si Cocuta & Bogdan Boanta

Conform publicatiei Libertatea, in finala care va fi difuzata in aceasta seara au ajuns Ruby si iubitul ei, Robert si Cocuta cu Bogdan. Pentru premiul de 30.000 de euro, Bogdan si Cocuta au trebuit sa supravietuiasca in conditii greu de imaginat in India si Sri Lanka. Concursul le-a adus participantilor faimosi nu doar o calatorie in locuri exotice, ci si o experienta de suflet, dupa cum majoritatea celor care au facut parte din proiect au spus. In acest sezon au mai participat, printre altii, Bianca Dragusanu si Margherita din Clejani.

