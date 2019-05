Finala Cupei Romaniei. Declaratii Gica si Ianis Hagi: Am pus mana pe trofeu! Maine vrem sa il aducem acasa!“ (galerie foto)

Atât noi, cât și Astra am ajuns pe merit în finală. Se întâlnesc două echipe bune, cu jucători talentați. Sunt argumente să iasă un meci bun. Ne dorim victoria, ne dorim să luăm Cupa. Suntem într-un moment foarte bun, pe care sperăm să-l fructificăm și să încheiem sezonul cum trebuie Nu ne considerăm însă favoriți. Trebuie să fim echilibrați și să avem grijă, întrucât Astra e valoroasă, cu jucători buni în fiecare compartiment. Suntem pregătiți de meci. Sperăm să ne întoarcem la Constanța cu trofeul. Dacă am câștiga și Cupa, ar fi un an extraordinar pentru noi.