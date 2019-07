Finala de la Wimbledon rememorata de Simona Halep și Ion Țiriac

Simona Halep şi Ion Ţiriac au rememorat finala de la Wimbledon, în cadrul evenimentului organizat, miercuri, pe Arena Naţională, în care campioana de la All England Club şi-a prezentat trofeul cucerit, potrivit news.ro.

Simona Halep a fost ovaţionată de peste 20.000 de spectatori pe Arena Naţională, unde jucătoarea de tenis şi-a prezentat replica trofeului câştigat la Wimbledon.

Îmbrăcată în echipament de joc, alb, ca la Wimbledon, campioana a intrat pe teren pe melodia We Are the Champions şi a trecut printr-un culoar pe care se aflau de-o parte şi de alta foşti campioni olimpici.

Pe un ecran au fost proiectate mesaje de la alţi campioni olimpici: Ana Maria Brânză, de la Campionatele Mondiale de scrimă de la Budapesta, Nicu Vlad, Camelia Potec, de la Campionatele Mondiale de nataţie din Coreea de Sud, Laura Badea, Nadia Comăneci, de la academia lui Bart Connor, iar cei peste o sută de copii din jurul fostei gimnaste au strigat în limba română "Bravo Simona!"

"Este o mare bucurie să vă am alături în această seară, să împărţim acest trofeu, pentru că este al nostru, este al ţării, în primul rând şi este o seară foarte specială pentru mine. Şi anul trecut a fost, dar acum este şi mai specială. Vă mulţumesc foarte mult că aţi venit. Să ne bucurăm şi să ne gândim că se mai pot întâmpla astfel de zile. Vă mulţumesc încă o dată!", a spus Simona Halep.

Prezentator al evenimentului a fost Andi Moisescu, iar imnul României a fost interpretat de Andra.

"Aş spune că este seara noastră, nu este doar seara mea, pentru că am fost inspirată de aceşti campioni care au venit astăzi să fie alături de mine, în această seară specială şi le mulţumesc tuturor celor care mi-au transmis un mesaj pe video. Este o onoare să vă am alături de mine, să vin să împart această bucurie cu toţi oamenii care au venit special să mă vadă. O parte din acest trofeu aş vrea să-l dedic mamei mele, pentru că a fost visul ei, le mulţumesc părinţilor, familiei, aşa cum am spus mereu, ei au fost foarte importanţi, cei mai importanţi pentru mine ca să ajungem aici, în faţa dumneavoastră şi să ne bucurăm de aceste trofee, tuturor antrenorilor, nu o să dau nume, pentru că au fost mulţi alături de mine, de la patru ani şi jumătate am avut cei mai buni antrenori şi vreau să le mulţumesc pentru fiecare cărămidă pe care au pus-o, bineînţeles, doamnei Virginia Ruzici, care a fost o inspiraţie pentru mine, lui Ilie Năstase, care ne-a făcut să iubim acest sport cu adevărat şi domnului Ion Ţiriac, care mi-a dat sfaturi destul de dure, dar care au fost foarte importante. Bineînţeles, României, aici m-am născut şi aici sper să trăiesc toată viaţa. Mulţumesc foarte mult!", a mai spus Halep.

Imagini din cadru finalei cu Serena Williams au fost proiectate pe un ecan aflat pe teren, iar Halep şi Ţiriac au comentat diverse faze din meci şi dinaintea lui. Ţiriac a prezentat contextul imaginilor proiectate, iar Simona Halep a explicat ce a gândit în acele momente.

"Am văzut multe finale, vreo 20. Am văzut şi alte două finale ale unui român, care s-a hotărât să le facă cadou altor jucători, nu a vrut să le câştige el. Dar nu poţi şi nu ar fi drept să nu-l numeşti pe Ilie Năstase. Eu am păşit pe terenul central de acolo, jucând doar dublu, e deosebit de orice alt teren central, nu numai pentru verdele care este acolo, ci pentru această tradiţie de 150 de ani. Nu schimbă nimic, aşa rămâne. Eu am hotărât cu Simona să mai trecem încă o dată prin această finală. Cu rugămintea ca Simona, onestă şi sinceră, să ne spună fiecare acest moment prin care vom trece. Nici eu nu ştiu Simona dinăuntru, nu Simona dinafară, cea care a stat 55 de minute, spre surpriza mea şi a tuturor şi eu sunt greu de surprins, cu o concentrare, cu o tehnică deosebită şi a adus României un trofeu pe care nu-l găseşti în fiecare zi", a declarat Ţiriac.

Imaginile au prezetat la început dumul şi ieşirea jucătoarelor pe teren.

"Aveam ceva emoţii şi eram intimidată de eveniment, dar am fost destul de lucidă şi de sigură pe mine că pot să intru şi să fiu faţă-n faţă cu această mare campioană. Am intrat prima pentru că aşa am vrut eu, să o iau eu înainte, nu este nicio regulă la Wimbledon, dar am vrut eu să plec prima. Acest coridor (n.r. - prin Loja regală) poate fi intimidant şi a fost, dar am avut ocazia să joc pe central de mai multe ori şi am tot mers, nu m-am gândit la nimic despre meci, m-am gândit că am rachetele în thermobag, că sunt pregătite, pantofii de sport care trebuie şi trebuie să mă duc şi să joc meciul", a explicat Halep.

Pe ecran au urmat mai multe momente din timpul finalei, timp de peste 30 de minute, şi Simona Halep a comentat ce a gândit şi cum a abordat punctele respective.

Întrebată, după vizionarea meciului, ce îşi mai doreşte, Halep a răspuns: "Nu am vrut să închid gura nimănui, am vrut dar să deschid o mentalitate spre un vis măreţ, pe care l-am avut. Cred că am inspirat foarte mulţi copii, am inspirat mulţi oameni, că atunci când crezi în tine şi crezi că nimic nu este imposibil, ai o şansă să realizezi ceea ce au visat mereu. Aşa că sper ca acest rezultat să dea mai multă încredere oamenilor pentru că există posbilitate şi orice e posibil dacă noi credem în noi. Îmi doresc ca un milion de copii să meargă la tenis şi să avem cât mai mulţi campioni şi să venim aici, pe stadionul acesta, să-i sărbătorim. Este un vis măreţ şi acesta, dar sper să se realizeze. Împreună cu federaţia, există un proiect şi am promis că o să mergem prin ţară după US Open, atunci când o să am şi eu o perioadă mai liberă, să alegem cât mai mulţi copii şi să-i îndrumăm spre o performanţă, spre un drum frumos, greu, dar care poate aduce multă bucurie acestui popor."

"Vreau doar să vă mulţumesc pentru toată energia pozitivă pe care mi-o transmiteţi mereu. O simt şi atunci când merg la turnee am mulţi români alături de mine. Este un lucru deosebit că în seara aceasta aţi venit atât de mulţi să be bucurăm împreună de acest trofeu. Este extraordinar că imi transmiteţi atâta bucurie şi atâta iubire şi cel mai important lucru, ştiu că aveţi nevoie de un model în viaţă ca să fiţi inspiraţi, dar cel mai important lucru este să credem în noi. Aşa că dacă ajungem să credem în noi, în puterea nostră interioară, putem să facem orice. Vă doresc numai bine şi vă mulţumesc că aţi fost alături de mine, într-un moment frumos", a încheiat campioana de la Wimbledon.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, i-a oferit jucătoarei un tricou al naţionalei de fotbal, inscripţionat cu numărul 1 şi cu numele ei.

Soprana Irina Baianţ a interpretat melodia One Moment in Time (Whitney Houston), iar solistul Operei Naţionale Andrei Lazăr, cântecul You Raise Me Up (Secret Garden), o melodie favorită a Simonei.

Gica Popescu şi Gheorghe Hagi au fost prezenţi, alături de părinţii Simonei şi de fratele ei. Ilie Năstase, Virginia Ruzici şi Alina Tecşor au fost şi ei la Arena Naţională.

Festivitatatea, care a durat o oră şi 15 minute, s-a încheiat cu o explozie de confetti, în culorile drapelului naţional.

Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc. Halep a cucerit anultrecut turneul de la Roland Garros.