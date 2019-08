Finalele Campionatelor Nationale de volei pe plaja si Cupa Romaniei, gazduite de Mamaia (galerie foto)

În acest moment, s-a ajuns la un număr de şapte turnee de volei pe plajă pe litoral. De la an la an, s-a constat o dezvoltare. În acest an, se va desfăşura în premieră Cupa României. Numărul de turnee şi de jucători fiind în creştere, a apărut natural şi această competiţie, a spus şi George Peicea, secretarul Comisiei de Volei pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Volei.