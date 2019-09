Finanțatorul FCSB, Gigi Becali: 'Am rezolvat problema din aparare, atacul... Nu-mi fac probleme'

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat în urma partidei dintre FCSB și CFR Cluj, scor 0-0, că este dezamăgit de jocul lui Florin Tănase. De asemenea, Becali a spus că este mulțumit de aportul adus de Bogdan Argeș Vintilă la echipa sa, potrivit Mediafax.

”De rezultat nu sunt dezamăgit pentru că aşa s-a jucat. Dacă n-am avut ocazii de a marca. Am rezolvat problema din apărare, atacul... Nu-mi fac probleme! S-a câştigat un punct. Puteau fi 3, dacă eram echipă de anvergură, dar noi nu suntem. Nu prea am avut ocazii de a marca. Sunt dezamăgit de atac, dar bucuros că am rezolvat problema din apărare. Revin Man şi Moruţan, nu stăm o sută de ani după Tănase să aşteptăm să înveţe el fotbal. Nu ştiu ce se întâmplă cu el, e aerian! Suntem în formarea unei echipe de anvergură, mijlocul e bun, apărarea e bună! Parcă nu e pe terenul de fotbal, parcă e de pe altă planetă. Nu stăm după Tănase, îţi dai seama”, a declarat Becali pentru DigiSport.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’

Referitor la aportul adus de Bogdan Argeș Vintilă echipei, Becali a spus: ”Impactul lui Vintilă e pozitiv, nu? CFR n-a ieşit în prima repriză din propria jumătate, nu e pozitiv impactul lui Vintilă? Man o să rezolve problemele noastre, o să vedeţi”.

Despre căpitanul echipei, Pintili, Becali a spus că este dezamăgit: ”Vorbisem cu el (n. red. Pintili). Bă, ultimul meci pe care voiam să-l joci, să mă ajuţi. Dacă a recidivat, e ultimul meci. Nu mai are unde, vine Nedelcu, Oaidă, Ovidiu Popescu. E căpitan, o să-l ţinem în staff. Şi aşa ne mai trebuia un secund, o să-l ţinem pe Pintilii”.

În următoarea etapă, FCSB va întâlni Academica Clinceni. Echipa lui Bogdan Vintilă ocupă locul nouă în clasamentul Ligii 1, în spatele lui FC Botoşani şi în faţa lui Dinamo Bucureşti.