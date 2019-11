Financial Times - Cei care fac diferența: 30 dintre tinerii care entuziasmeaza acum in lume

Cei mai importanți tineri de pe planetă sunt vizați de un material publicat de Financial Times, care trece în revistă 30 dintre personalitățile care nu au împlinit încă 40 de ani și marchează actualitatea în domenii ca tehnologia, arta, politica, filmul, muzica și literatura, anunță MEDIAFAX.

Tehnologie

Ritesh Agarwal are acum 25 de ani. Este fondatorul rețelei hoteliere din Oyo, rețea care a înregistrat cea mai rapidă creștere din lume. Era numai un adolescent atunci când i-a venit ideea să renoveze hoteluri ieftine și să ofere clienților o aplicație care să le asigure acestora un acces mai facil la serviciile rețelei. A dezvoltat conceptul în Silicon Valley cu o bursă Thiel iar Oyo a ajuns al doilea cel mai valoros start-up din India, fiind evaluat la 10 miliarde de dolari în luna iulie. Oferă în prezent peste 1 milion de camere în 80 de țări, și și-a lărgit oferta și în Statele Unite.

Joy Buolamwini este o expertă în cibernetică american de origine ghaneză. La 29 de ani se poate mândri că a fondat Algorithmic Justice League, pentru a atrage atența asupra problemelor legate de tehnologia de recunoaștere facială.A fost bursieră atât pentru Fulbright cât și pentru Rhodes. În timp ce activa în calitate de cercetătoare la Massachusetts Institute of Technology, a identificat probleme legate de stereotipuri de gen și de rasă în inteligența artificială și a determinat companii importante precum IBM să își upgradeze softurile potrivit observațiilor ei.

Zhang Dayi este una dintre cele mai influente celebrități de pe internet (wanghong) din China. La 31 de ani are deja în spate o carieră de model consumată în adolescență și deschiderea unei platforme de comerț online, Taobao. Astăzi este văzută ca unul dintre antreprenorii de succes ai Chinei în industria modei, și numără peste 11 milioane de urmăritori pe platforma socială Weibo. Cele patru linii de desfacere pentru produse pe care le deține generează peste 220 de milioane de dolari pe an. În 2019 a devenit primul influencer din social media care este invitat să sune clopotul de la Nasdaq, bursă electronică din Statele Unite ale Americii.

Henrique Dubugras este antreprenorul brazilian care și-a întrerupt studiile la Stanford și și-a creat prima companie la vârsta de 14 ani. Era o companie de jocuri video pe care a trebuit să o închidă după ce a primit reclamații că încalcă patente deținute de firme importante. La 23 de ani este co-fondatorul și directorul executiv al Brex, tehnologia financiară care oferă cărți de credit fără dobândă altor companii aflate la început. Dubugras și colegul său Pedro Franceschi au făcut cunoștință pe Twitter, când erau adolescenți, și au creat împreună compania Pagar.me înainte să scoată pe piață Brex, în 2018. După numai un an Brex este evaluată la 2,6 miliarde de dolari.

Kyle ”Bugha” Giersdorf are numai 16 ani și este cunoscut cu numele pe care îl folosește online, “Bugha”. A ajuns multimilionar peste noapte cștigând cel mai important premiu la prima edișie a Fortnite World Cup în New York. Adolescentul a jucat timp de doi ani popularul joc exersând câte șase ore pe zi acasă, în Pennsylvania. Giersdorf a învins 99 de alți jucători în fața unui public alcătuit din 20.000 de persoane, în luna iulie. A declarat pentru New York Times că va investi o parte din premiul în valoare de 3 milioane de dolari în viitorul său, dar și că vrea să își cumpere un nou birou.

Literatură

Oyinkan Braithwaite are 31 de ani. Romanul său din 2018, ”My Sister, the Serial Killer” este bestseller. Acțiunea poveștii amplasată în statul nigerian Lagos, unde s-a născut autoarea, a ajuns pe lista lungă a premiului Booker. Braithwaite este recunoscută ca o voce influentă atât în industria editorială nigeriană cât și în Marea Britanie și prezintă poezie spoken-word și proză scurtă.

Elaine Castillo s-a născut în 1984 și este de origine filipineză. Își exprimă opiniile politice în scris. Romanul său ”America Is Not the Heart” (2018) prezintă realitățile din viața imigranților din Statele Unite prin intermediul femeilor din trei generații de filipinezi. A revenit în Statele Unite după opt ani petrecuți la Londra și a ajuns cunoscută pentru conferințele susținute în turneu.

Guy Gunaratne s-a născut la Londra în 1984 și a început să scrie ficțiune după o carieră în jurnalism și film documentar în zone aflate în criză.Romanul său de debut, ”In Our Mad and Furious City” dezvăluie ruptura dintre centrul Londrei și cartierele mărginașe. A câștigat în 2019 Premiul ”Dylan Thomas” și a fost nominalizat pentru Booker ca și pentru Premiul Orwell pentru ficțiune politică.

Yara Rodrigues Fowler a fost nominalizată pentru premiul ”Desmond Elliott” și pentru distincția acordată de Sunday Times/University of Warwick pentru tânărul scriitor al anului. Romanul ei de debut, ”Stubborn Archivist”, exporează problemele de identitate și de apartenență în fragmente de proză poetică. S-a născut în 1992 și provine dintr-o familie cu rădăcini britanice și braziliene din sudul Londrei. Acum coordonează Latin American Women’s Aid, un proiect britanic destinat refugiaților și pus pe picioare de femei de origine latino-americană. În timpul alegerilor din 2017 a ajuns cunoscută pentru că a creeat o utilitate pentru aplicația de întâlniri Tinder, prin care îi îndemna pe utilizatori să se înregistreze pentru a vota.

Ocean Vuong este nepotul unui soldat american și al unei vietnameze. Scrie despre povestea vamiliei sale. Trăiește și predă în Massachusetts și are 31 de ani. A câștigat premiul ”T.S.Eliot” în 2016 pentru volumul de poezie ”Night Sky with Exit Wounds”. Primul său roman, ”On Earth We’re Briefly Gorgeous”, este povestea maturizării unui tânăr queer și a apărut în 2019.

Muzică

Billie Eilish este deja un nume cunoscut în industria muzicală. În luna aprilie a devenit primul artist născut în secolul XXI care domină topurile dedicate albumelor în Statele Unite. La 17 ani a ajuns să reprezinte abordarea fluidă pe care Generația Z o are pentru problema genului. Muzica ei combină tendințele noi din muzica tinerilor, de la rap mormăit cum poate fi auzit pe platforma SoundCloud, la anxietate sadcore, ritmuri trap și influențe pop, reușind să rămână originală. Cu toate că are contracte cu Apple și Interscope, Eilish păstrează controlul creativ asupra imaginii și muzicii sale, de la videoclipuri influențate de genul horror, la haine largi. În september a anunțat un turneu mondial pe care îl va întreprinde în 2020.

Let’s Eat Grandma este un duo britanic. Rosa Walton și Jenny Hollingworth au început să cânte împreună la 13 ani și, la scurt timp, au început să dea concerte. La început, cele două încercau să semene cu personaje din poveștile Fraților Grimm. De atunci au lansat două albume. ”I’m All Ears” a câștigat un premiu Q, în 2018.

Sampa the Great este Sampa Tembo, născută în Zambia. A crescut în Botswana și acum s-a stabilit în Australia fiind cunoscută ca rapper și artistă spoken word. A deschis concerte susținute de Lauryn Hill și declară că este influențată de Kendrick Lamar. Tembo a debutat cu albumul ”The Return”.

SKAAR este o trupă norvegiană cu o sonoritate originală. Albumul lor de debut, ”Feed Me to the Stars” combină stilul de rock progresiv și sonoritățile pop. Solista trupei, Karla Jaeger abordează în moduri teatrale piesele produse de Tony Doogan (cunoscut și pentru colaborarea cu Mogwai și Belle & Sebastian).

Pianista Lauren Zhang a fost descrisă ca un ”fenomen total” de Julian Lloyd Webber. La 17 ani a câștigat competiția BBC Young Musician cu o interpretare a Concertului numărul 2 pentru pian de Prokofiev. După numai două luni, a apărut pe scena Royal Albert Hall în spectacolul care aniversa 40 de ani de competiție, alături de câștigători din anii anteriori precum Sheku Kanneh-Mason și Nicola Benedetti. Pianista stabilită la Birmingham a cântat și cu Warsaw Sinfonia și cu Orchestra de Cameră a Uniunii Europene.

Activism și politică

Edison Broce, la 29 de ani, este cel mai tânăr membru al adunării naționale din Panama. A fost o voce sonoră în legătură cu problemele legate de mediu și lucrează pentru adoptarea unor legi care să protejeze mediul și să promoveze vehiculele electrice în țara sa. A luat poziție împotriva tăierilor ilegale de lemn.

Typhanie Degois are 26 de ani și a aderat la mișcarea inițiată de Emmanuel Macron, Mouvement en Marche în ziua în care a fost fondată, în 2016. Degois a candidat în departamentul Savoie și l-a învins pe oponentul său în vârstă de 57 de ani, care câștigase alegerile în ultimele două decenii. A studiat dreptul internațional și susține drepturile animalelor. Cere identificarea unor metode de testare alternative care să nu mai provoace suferință animalelor.

Alexandria Ocasio-Cortez este membră în Camera Reprezentanților a Congresului american cunoscută pentru interpelarea șefilor de companii și a figurilor importante în timpul audierilor din comisiile corpului legislativ. Politician cu vederi socialist democrate, ea este cunoscută cu prescurtarea “AOC”, fiind atacată adesea de președintele Donald Trump. A propus Green New Deal, care ar determina economia americană să țină cont de schimbările climatice și a obținut sprijinul majorității candidaților democrați pentru alegerile prezidențiale programate în 2020.

Sayida Ounissi este secretar de stat în Tunisia. La 32 de ani are deja experiență, fiind aleasă în funcție în 2014. Susține egalitatea drepturilor între femei și bărbați și a jucat un rol esențial în adoptarea noii legislații care combate violența împotriva femeilor și fetelor. A revenit în Tunisia în 2011, familia ei fiind refugiată în Franța în timpul dictaturii președintelui tunisian Zein al-Abidine Ben Ali.

Greta Thunberg a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace și a ajuns cunoscută pentru greva de una singură pe care a declarat-o la școală adresându-se Parlamentului suedez. În septembrie a ținut o cuvântare în fața Adunării pentru protecția mediului de la Organizația Națiunilor Unite (UN Climate Action Summit) atrăgând atenția liderilor politici din întreaga lume asupra faptului că lipsa lor de reacție privind încălzirea globală afectează generațiile viitoare și împinge lumea într-o epocă a ”extincției în masă”.

Arte vizuale

Korakrit Arunanondchai s-a născut în 1986 și a debutat ca rapper în Thailand. A renunțat la muzică după ce i s-a cerut să își clădească o carieră solo, fără colegii săi de trupă. A preferat artele vizuale, lucrările sale multimedia găsind fani în întreaga lume. A participat la patru bienale internaționale doar în 2019 și a deschis o expoziție la Secession, în Vienna.

Neil Beloufa este un artist francez de origine algeriană. La 34 de ani este cunoscut pentru instalațiile în care abordează probleme legate de tehnologie și putere. Expoziția sa din 2018, de la Schirn Kunsthalle din Frankfurt aborda modurile în care soldații folosesc rețelele sociale. Beloufa creează și lucrări care pun sub semnul întrebării sistemul artistic promovat de galerii.

Jordan Casteel apelează la locuitorii cartierelor locuite de afro-americani în Statele Unite pentru a realiza picturi monumentale care modifică percepția consacrată în istoria artelor privind prim-planul secvențelor reprezentative. Așa se face că expoziția ei de la Muzeul de Artă din Denver, din 2018, s-a numit ”Returning the Gaze”. Casteel s-a născut în 1989 și locuiește în Harlem, pictează și predă la Rutgers University, în New Jersey.

Joy Labinjo s-a născut în Dagenham, în apropiere de Londra, în 1994. A semnat prima expoziție la galeria Morley în 2018 și a fost una dintre poveștile de succes de la târgul Frieze London. Tablourile ei cu motive luminoase, inspirate din albumele familiei sale de origine nigeriană au fost vândute în două ore de la deschiderea târgului. Prima ei expoziție importantă, Our Histories Cling to Us, s-a deschis curând după aceea la Baltic Centre for Contemporary Art, în nordul Angliei.

Christina Quarles pictează femei care tind să devină figuri abstracte. Își numește lucrările ”portrete ale locuirii unui corp”. Născută în 1985, americanca stabilită în Los Angeles redă sentimentul identităților multiple, ea însăși provenind dintr-o familie rasială mixtă, dar considerată de multe ori în mod eronat albă. În prima sa expoziție în Europa a expus alături de David Hockney și Alan Davie.

Film

Kantemir Balagov este un cineast rus originar din Caucazul de Nord. Peliculele sale sunt intense, concentrate asupra problemelor legate de conflictul etnic și de stresul post traumatic. La 28 de ani a fost apreciat deja pentru peliculele ”Closeness” (2017) și ”Beanpole” (2019). A primit premiul Un Certain Regard pentru cel mai bun regizor la Cannes.

Bo Burnham s-a născut în 1990 și a ajuns cunoscut cântând pe YouTube piese muzicale comice precum “My Whole Family Thinks I’m Gay”. A debutat în calitate de cineast cu ”Eighth Grade”, o imagine a anxietății adolescenței în Statele Unite. Burnham pregătete deja un al doilea film desre viața în liceu și joacă alături de Carey Mulligan în ”Promising Young Women”, dar compune și piese muzicale pentru noul film ”Sesame Street”.

Regizoarea franceză de origine senegaleză Mati Diop are 37 de ani. A debutat în calitate de actriță, jucând, printe altele în drama de familie ”35 Shots of Rum”, de Claire Denis, în 2008. În anul următor, ea a lansat un film de scurtmetraj despre efectele migrației asupra Senegalului. A reluat tema în lungmetrajul ”Atlantics”, care i-a adus Marele Premiu la Cannes în 2019. Este prima femeie de culoare care câștigă premiul, pelicula sa fiind și în cursa pentru Oscar.

Londoneza Kate Herron, născută în 1987 regiza scurt-metraje și era angajată temporar la o fabrică de stingătoare de incendii când a aflat că va regiza jumătate dintre episoadele serialului ”Sex Education”, pentru Netflix. Heron a ajuns să aibă fani în Statele Unite și a fost aleasă să regizeze ”Loki”, o peliculă Marvel Studios pentru Disney+, care se așteaptă să o propulseze printre cineaștii mainstream de la Hollywood.

Phillip Youmans are 19 ani și a cunoscut succesul la festivalul de film Tribeca Film Festival cu pelicula ”Burning Cane”, pe care a realizat-o pe vremea în care era liceean. Povestea, concentrată asupra masculinității și modului în care sunt găsiți țapi spășitori în Biserica Baptistă, a fost dezvoltată dintr-un scurtmetraj într-o peliculă de lungmetraj cu ajutorul lui Benh Zilten, regizorul filmului Beasts of the Southern Wild”. Youmans studiază acum la Școala de Film din NYU și pregătește un film despre mișcarea Black Panthers.