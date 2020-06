Finantatorul FC Botosani, Valeriu Iftime: 'E un ghinion fantastic, noi am stat izolati ca niste sobolani timp de o luna'

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, este convins că partida de vineri seară dintre CS Universitatea Craiova şi FC Botoşani, din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1, nu se va juca, după ce medicul echipei botoşănene a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19.

El a declarat joi seară, pentru AGERPRES, că medicul nu a avut contact cu echipa, iar din acest motiv îşi doreşte ca ancheta epidemiologică efectuată de specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Dolj să permită disputarea partidei în cursul zilei de luni.

"Este un ghinion fantastic. Noi am stat izolaţi ca nişte şobolani timp de o lună de zile. Doctorul a fost găsit pozitiv. El a venit cu o altă maşină, nu a avut contact cu echipa. Din câte înţeleg, 100% nu se joacă mâine meciul. Se aşteaptă rezultatul anchetei şi s-ar putea ca să se reprogrameze luni meciul. (...) Doar dacă sunt rău-voitori şi vor să îşi bată joc de noi. Clubul nu a fost în contact cu acest pozitiv. Nu a fost. (...) E ca un blestem dat peste noi, în condiţiile în care am aşteptat atât să jucăm, ne-am pregătit şi am îndeplinit toate măsurile astea. Sunt tot felul de restricţii şi de privaţiuni", a afirmat Iftime.

Medicul echipei FC Botoşani, Petrică Rădăuceanu, a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, rezultatul analizelor fiind anunţat cu 24 de ore înainte de meciul pe care echipa din Botoşani îl are programat contra formaţiei CS Universitatea Craiova.

Rădăuceanu, care este şi medic la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe "Mavromati" Botoşani, a declarat joi seară, pentru AGERPRES, că testarea a fost făcută miercuri dimineaţă la Stadionul Municipal din Botoşani, înainte ca echipa şi stafful tehnic să plece spre Craiova.

În cursul zilei de joi, când deja a ajuns la Craiova, acesta a primit rezultatul pozitiv.

"Sunt sănătos. Dacă aveam probleme, nu mai veneam eu încoace. Acum sunt la Craiova. Eu am anunţat DSP Botoşani, care a anunţat şi DSP Craiova şi aştept să vedem ce decizie va fi luată", a afirmat Rădăuceanu.