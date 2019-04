Finantele anunta ca Registrul ANAF functioneaza, desi e picat. De 10 zile finantarea ONG-urilor e blocata

Ministerul Finantelor a anuntat miercuri, pe Facebook, ca intr-un final Registrul in care trebuie sa figureze ONG-urile ca sa poata primi in continuare donatii si sponsorizari functioneaza. Asta la 10 zile de la termenul limita in care trebuiau sa se inscrie organizatiile, deci la 10 zile de cand le-a blocat finantarea.