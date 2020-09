FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din bancile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizata, droguri și terorism

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvăluit cum cele mai mari bănci ale lumii au permis criminalității să mute bani negri în jurul pământului, scriu jurnaliștii BBC. De asemenea, documentele obținute de Buzzfeed News arată cum oligarhii ruși și-au mutat banii în Vest cu […] The post FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizată, droguri și terorism appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.