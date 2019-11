Finul familiei Reghecampf, consilierul ministrului Monica Anisie

"Bogdan Steriopol este un consilier în cadrul Ministerului Educaţiei. De câteva luni nu mai există în cadrul ministerului un inspector pentru Educaţie fizică şi sport, aveam nevoie de câteva idei pe tema aceasta, pentru că la audierile pe care le-am avut de dinainte de numire am fost întrebată de multe ori despre părerea mea de a introduce ore de Educaţie fizică şi sport în planurile cadru, deci suplimentarea aceasta, şi am zis că atâta timp cât în Ministerul Educaţiei nu există o persoană care să cunoască domeniul respectiv, eu sunt profesor de Limba şi literatura română, am identificat o persoană care să şi cunoască domeniul, dar care să aibă şi abilităţi de comunicare în sensul acesta", a afirmat Monica Anisie, citează presa centrală.